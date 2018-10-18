Aziz Buga Çiğli'den aday adayı

Aziz Buga, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çiğli Belediye Başkanı Aday Adaylığı'nı açıkldı.

Buga'nın açıklaması:

"Saygıdeğer Çiğli’li Hemşehrilerim;

Malumunuz olduğu üzere 31 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkanı aday adayı oldum. Hepinizin bildiği talihsizlikleri yaşamama rağmen bir an olsun partili olma bilincimi yitirmeden çalışmaya, alanlarda olmaya devam ettim.

40 yıllık hemşehriniz olarak sizlere ve kentimize hizmet etme aşkıyla tekrar yola çıktım. Çiğli’nin sorunlarını çok iyi biliyor, bu sorunları hep birlikte çözmek, daha yaşanabilir, daha ferah, daha yeşil, insana, doğaya, hayvana daha saygılı sosyal bir belediyecilik anlayışı yaratmak için siz hemşehrilerimin desteğini bekliyorum.

Çiğli’yi güzelleştirmeye, insanları birleştirmeye, emeği, barışı, iyiliği, dostluğu ve güler yüzü egemen kılmaya adayım.

Benimle birlikte bu demokratik yarışa katılan tüm Belediye Başkanı ve meclis üyesi aday adayı dostlarıma başarılar diliyorum.

40 yıllık komşunuz, içinizden biri

CHP Çiğli Belediye Başkanı Aday Adayı Aziz Buğa"