CHP İlçe Başkanı Karaca'ya, hapis cezası

Karaca’nın cezası, paraya çevrildi. Karaca, sosyal medya hesabından “Hırsız deyince akla hemen onun adı gelir” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

CHP İskilip İlçe Başkanı Burak İzzet Karaca, 2015 tarihinde kişisel sayfasından paylaşımlarda bulundu.

Bunun üzerine savcılık harekete geçerek Karaca, hakkında soruşturma başlattı. Karaca, savunmasında bu paylaşımları kendisinin yaptığını, ancak kimseyi hedef almadığını söyledi.

Savcılık, "Mesajlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde söylemlerin Cumhurbaşkanına yönelik yapıldığı, böylece şüphelinin TCK 299 maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği, suçun fecabook hesabından işlenmesi nedeni ile şüphelinin fecobook isimli sosyal medya arkadaşlarının paylaşımları gördüğü bu nedenle suçun TCK 299/2'de düzenlendiği şekli ile 'alenen' işlediği anlaşılmakla” ifadelerine yer verdi.

11 AY 20 GÜN CEZA VERİLDİ

Daha önce 4. kez hakim karşına çıkan Karaca, bugün 5. kez hakim karşısındaydı. Karaca, duruşma öncesi sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim iddiası ile yargılandığım davanın bugün 5. duruşması var ve bu duruşma karar duruşması. Aynı davayı 26 Eylül, 16 Ekim, 18 Ekim ile kısa sürelere duruşma tarihi verdikleri için öncelikle kutluyorum. Bugün hakkımda bir karar vereceklermiş. Bekliyoruz bakalım. Ama ne olursa olsun yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Sizleri seviyorum” sözleriyle duyurdu.

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son davada, CHP İlçe Başkanı İzzet Burak Karaca, hazır bulunarak savunmasını yaptı. Karaca, savunmasında bu paylaşımları kendisinin yaptığını, ancak kimseyi hedef almadığını söyledi. Yapılan yargılama sonucunda Karaca, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karaca’nın hapis cezası ise 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

KARACA İTİRAZ EDECEK

Burak izzet Karaca sosyal paylaşım sitesi twitter'dan yaptığı açıklamasında verilen cezaya 1 hafta içerisinde itiraz edeceğini belirtti.