İsmet Orhan'dan adaylık başvurusu

CHP'de aday adaylarının isimleri çoğalırken bugün süpriz bir başvuru geldi.

İSMET ORHAN KİMDİR?

PTT Spor Klübü’nde üç yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra, spor muhabirliğiyle gazeteciliğe başladı. Altı yıl yurtdışında yaşadı ve ekonomi öğrenimi gördü. Türkiye’ye döndükten sonra Başbakan Bülent Ecevit’in daveti üzerine, DSP iktidarında Ankara Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Genel Merkez’de Rahşan Ecevit’in siyasi danışmanlığını yaptı. Ankara’da Arena gazetesini çıkardı, gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği ve Köşe yazarlığı görevlerini üstlendi. Anka Ajansı’nın Yayın Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Ortav Medya A.Ş., Bilmed Medya A.Ş. ve News Haber.com’u kurdu. İstanbul Euro Medya’nın Genel Yayın Müdürlüğü ve ve köşe yazarlığını yaptı. ABC Medya Grubu’nun Medya Grup Başkanlığı’nı yaptı. Ulusal Kanal’ın Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Cem Tv’de Genel Yayın Yönetmeliği yaptı. Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Türk Geriatri Vakfı’nın (TÜGEV) kurucu üye sıfatıyla mütevelli heyet üyesidir. Atatürk’ü Ben Ölürdüm, Atatürk’ü Biz Öldürdük, Sarışın Türk, 3S İmparatorluğu Siyaset Spor Sermaye İmparatorluğu, Saat Kaç kitaplarının yazarıdır. Halen YURT Gazetesi’nde köşe yazarlığına devam etmektedir.