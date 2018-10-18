18 Ekim 2018 20:20

Ve Çapan da adaylık kararını verdi

Ve Çapan da adaylık kararını verdi
İş insanı Çetin Çapan, Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oluyor.
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CHP'li Çetin Çapan, cuma günü İstanbul Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı'na adaylık için başvuracak.

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