Başkan Hasan Arslan aday adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Başkanı Hasan Arslan, miting gibi bir basın açıklamasıyla yeniden belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

Çok sayıda partilinin katıldığı ve ‘Çiğli Hasan’dır Hasan Kalacak’ sloganları eşliğinde aday adaylığı açıklamasında konuşan Başkan Hasan Arslan, ‘Çok güzel projelerim var. Ben işadamlığından geliyorum, sıçraya sıçraya iş yapmam. Param kadar konuşurum. Önce işçinin maaşını veririm. Memurun maaşını veririm. Param ne kadar arttı, o kadar iş yaparım. Çiğli’yi borca sokmanın anlamı yok. Bundan sonraki dönem inşallah, sizlerin desteğiyle 2019-/2024 dönemine başkan olursam geri kalan projeleri tamamlayıp yeni projeler hayata geçirip Çiğli’yi kuzeyin yıldızı yapacağız” dedi.

BANA HER KESİMDEN OY VERİLDİ VE…

Sözlerine, “Partililerim sizleri unutmak mümkün mü? Hepiniz hoşgeldiniz. Hepiniz beni tanıyorsunuz. İşimi, gücümü bıraktım. Ben Çiğli’ye belediye başkanı olacağım dedim. Tam 20 yıl çalıştım. 2014 senesinde sayın genel başkanım ve parti meclisi üyeleri dedi ki bu görev senin dedi. Hasan Arslan o kadar yıl beklemiş, durur mu yerinde? Durmaz. Öyle bir seçim çalışması yaptık ki, 2014’te 2009’da 9 bin oyla belediyeyi almıştık, 2014’te 25 bin oya çıkardık. Yüzde 53 oranında oyumuzu arttırdık. Çiğli seçmeninin çoğunluğunun oyuyla belediye başkanı oldum. Bana her kesimden MHP, AK Parti, Saadet Partisi’nden bana oy verildi” diye başlayan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan,

“Yedi tane seçim geçirdik. Oylarımızı arttırmak için, örgütle beraber 32 bin oy farkına çıkardık. Son cumhurbaşkanlığı seçiminde de 42 bin oy farkına çıkardık. Halkçı başkan Hasan Arslan, eğer çalışmasaydım, hizmeti eksik verseydim oylarımız artar mıydı? Hiç parti ayrımı yapmadan, muhtarları ayırmadan 26 mahallede şantiye oluşturduk. Sosyal tesisler, muhtarlık binalar yaptık, parklar yaptık. Biz Çiğli’yi çağdaş, yaşanabilir yapmak için var gücümüzle kısıtlı olanaklarımızla çalıştık. Hem iş barışını sağladık hem yatırımlarımızı yaptık. Karşıyaka’da Hüseyin Mutlu Başkanım da vardı, bir toplantı yaptık.

Daha önce Çiğlili’er Karşıyaka sahiline gidip bir çay içelim diyordu, şimdi tam tersi oldu. Mavişehir’den insanlar gelip Çiğli’nin sosyal tesislerine oturuyor. Akvaryum tesisini hizmete açtık, Çiğli halkı yararlanıyor. Pelikan tesislerini tamamladık, şimdi o tesis tıklım tıklım doluyor. Bayraklı, Karşıyaka’dan misafirlerimiz geliyor. Pelikan’ı genel başkanımıza açtırdık, yer yerinden oynadı. Çiğli’de genel başkanımız en büyük coşkuyu yakaladı. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nı da hazırladık. Restaurant ve kafesini açmak için genel başkanımızı bekliyoruz. 29 Ekim’de fırsat bulursa gelecek. Genel başkanımı bir ortam bulursam genel başkanımı Çiğli’ye getireceğim. O tesisi de genel başkanıma açtıracağım” şeklinde konuştu.