CHP’li Tekin’den çok sert 'Kıbrıs Harekatı' yanıtı

İtalyan Bakan, Rusya’ya uygulanan yaptırımları eleştirirken, 1974’teki Kıbrıs harekatını işaret ederek Türkiye için ‘‘Bir Avrupa ülkesini 44 yıldır askeri işgal altında tutan bir ülke” eleştirisini yapmıştı.

İtalyan Bakana twitter hesabı üzerinden seslenen CHP’li Tekin, ”Biz o harekat ile yalnız Türkleri değil, Rumlara da barış ve huzur getirdik. İnsani bir müdahalede bulunduk. Yunanistan’da darbe rejimini yıktık” yanıtını verdi.

AKP’nin ‘gaz kuyrukları’ eleştirisine de atıfta bulunan CHP’li Tekin, ‘‘Bugün bahsedilen kuyrukların nedeni işte bu ambargolardır. Evet kuyruk oldu ama Kıbrıs’ta hayatlar kurtuldu. Biz bu yükü göğüsledik. Bu kadar ahlaklı ve haklı bir müdahaleye kimseye laf ettirmeyiz.” dedi.

Tekin’in açıklamaları şöyle:

1974 yılında Sayın Bülent Ecevit o zor şartlar altında, her şeyi göze alarak, Kıbrıslıların hayatını korumak için müdahale kararı aldı. Biz o harekat ile yalnız Türkleri değil, Rumlara da barış ve huzur getirdik. İnsani bir müdahalede bulunduk. Yunanistan’da darbe rejimini yıktık.

Bunun bedeli ağır oldu. Bize ambargo uyguladılar. Bugün bahsedilen kuyrukların nedeni işte bu ambargolardır. Evet kuyruk oldu ama Kıbrıs’ta hayatlar kurtuldu. Biz bu yükü göğüsledik. Bu kadar ahlaklı ve haklı bir müdahaleye kimseye laf ettirmeyiz.