Gürsel Tekin Adıyaman Günleri'nde

CHP'li Gürsel Tekin, Yenikapı'da devam eden Adıyaman Tanıtım Günlerine gelerek, sergilenen ürünleri ve stantları gezdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı Gürsel Tekin, Yenikapı'da devam eden Adıyaman Tanıtım Günlerine gelerek, sergilenen ürünleri ve stantları gezdi.

Huzur ve barış kenti Adıyaman’ın kültürü, tarihi ve doğası İstanbul’da yaşayan vatandaşlara ve turistlere tanıtıldı. Tanıtım broşürleri hazırlayıp, çeşitli ikramlarda bulunan Adıyaman Belediyesi, açtığı stantlarla birlikte 4 gün boyunca Adıyaman merkez ve ilçelerindeki değerleri sergileyecek. Daha ilk günden yoğun ilgi gören Adıyaman Günleri 21 Ekim’e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri Yenikapı’da başladı.

Yerli ve yabancı vatandaşlara Adıyaman’ın güzelliklerini yakından tanıtacak olan Adıyaman Günleri’nin açılış programı TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım’ın yanı sıra programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri ve STK başkanları katıldı. Yöresel türkülerin söylendiği programda sahnede çiğ köfte de yapıldı.