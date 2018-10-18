Saadet'ten çarpıcı Saray masrafları sorusu!

Karamollaoğlu, Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Ekonomik bir savaş veriyoruz bahanesinin arkasına sığınanlara şunu hatırlatmak istiyorum.

Vatandaşa gelince verilen ekonomik savaş, külliyenin masraflarını arttırmaya gelince neden bir anda ortadan kayboluyor.

Mesela orta vadeli planda ödeneği en fazla artan kalem cumhurbaşkanlığıdır. 2018’de 845 milyon lira olan ödenek 2019’da tam 3 katına; 2.8 milyar liraya çıkarılıyor.

Makam arabalarına, ejder meyveli içeceklere, lüks ve şatafata kaynak bulabilirken bugün vatandaşa; kaynak yok, ekonomik bir savaştayız demek doğru değildir.

Vatandaştan fedakarlık bekleyip israf ve şatafattan taviz vermeyenler bunun hesabını tarih ve vicdan önünde veremezler."

İşte o paylaşımlar;