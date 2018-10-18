Hükümetten Yunanistan'a tepki

Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başladı.

Gemi sabah saatlerindeki çalışmaları sırasında Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak araştırma gemisini taciz eden Yunan gemisini engelledi.

Araştırma gemisinin çalışmalarının Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatleri doğrultusunda güvenli ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer, çevre denizlerdeki faaliyetlerin daima komşuların hak ve hukukuna saygılı ancak aynı zamanda hakların korunması noktasında da duyarlı ve kararlı olarak planlandığı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A UYARI

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin taciz edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yunanistan bölgede tırmanyaya neden olacak davranışlardan uzak durmalı" denildi.

Dışişleri açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır.

Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi¸ ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz."

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Enerji Bakanlığı da Türkiye "Uluslararası hukutan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edecek. Yunanistan gerilimi tırmandıracak girişimlerden uzak dursun" açıklamasını yaptı.