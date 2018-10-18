CHP'li Metin Aras: Emaneti geri alacağız

Kemalpaşa Belediye Başkan aday adayı olan CHP'li Metin Aras, aday adaylığı dosyasını teslim etti.

20 yıldır İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde siyaset yapan Metin Aras Belediye başkan adaylığı dosyasını CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil’e teslim etti.

İlçe Başkanı Ayçil; “tek hedefim CHP’li bir belediye başkanını o koltuğa oturtmak” Metin Aras’ın adaylık başvurusunu teslim alan ilçe başkanı Ayçil Metin Aras’a başarılar dileyerek “tüm aday adaylarımız çok değerli. Sonuçta bir adayla seçime gireceğiz. Benim tek hedefim ve hayalim Kemalpaşa belediyesine partili bir arkadaşımı oturtmaktır” dedi.

İlçe merkezinde bulunan partililere kısa bir konuşma yapan Metin Aras 2014 seçimlerinde kaybedilen seçimleri geri alacaklarını ifade etti.

“EMANETİMİZİ GERİ ALACAĞIZ”

Metin Aras hedeflerini şöyle özetledi.

Yerinde yönetim vadediyorum. İlçeyi altı eşit bölgeye bölerek hızlı ve doğru hizmeti halkımızın ayağına götüreceğiz. Kentsel dönüşüm olayını şaibelerden ve haksızlıklardan arındıracağız. Kentin rantını müteahhitler değil kentin sahipleri paylaşacak.

Belediye ile vatandaş arasında engel olmayacak. Belediye’de bürokrasi tamamen ortadan kalkacak ve Güleryüzlü, kapıları açık bir belediye olacak. Gençlerin ve kadınların yönetimde söz sahibi olmalarını sağlayacağız.

Kemalpaşa’yı yeniden Sosyal Demokrat belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız. Buna inanıyoruz, inanırsak başarırız. Hiç bir yurttaşımızı pişman etmeyeceğim. Size söz veriyorum emanetimizi geri alacağız.