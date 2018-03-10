CHP: AYM'ye madde madde başvuracağız

ANKARA (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Şu anda her bir KHK üzerinde titizlikle ayrı ayrı çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğimiz KHK’larda madde madde başvuru yapacağız” açıklamasında bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhuriyet tarihinin en hukuksuz ara döneminin içindeyiz. Burada da 31 tane Kanun Hükmünde Kararname ile karşı karşıyayız. Bunlardan 5 tanesi 1.5 yıl önce kanunlaşmış ve tarafımızdan Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştü. Geriye kalanlarla ilgili normal şartlarda herhangi bir tanesi için bile 60 günlük sürede Anayasa Mahkemesi başvurusu hazırlanması oldukça külfetli bir iş. Böyle bir şey ile karşılaşacağımızı biliyorduk, bu nedenle uzun süredir KHK’ları çalışıyorduk.

Şu anda her bir KHK üzerinde titizlikle ayrı ayrı çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğimiz KHK’larda madde madde başvuru yapacağız. Elbette KHK’lar açısından 10 gün içinde şekil yönünden itiraz 60 gün içinde eylemli içtüzük ihlali olarak değerlendirdiğimiz yönlerden itiraz ve ayrıca esasa yönelik itirazlarımız olacak.

Hukukçularımız, KHK’nın süresi içinde komisyonda ve Genel Kurul’da görüşülmemiş olmalarını şekil yönünden itiraz olarak inceliyor. Bunların birer eylemli içtüzük ihlali olduğundan hareketle kararın alındığı günden 60 gün içinde eylemli içtüzük ihlali başvurusunu yapmayı değerlendiriyoruz. Ayrıca normal kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi şekliyle madde madde içerik yönünde itirazlarımız var. CHP olarak akademisyenlerle, anayasa hukukçuları ile temas ve çalışma içinde olacağız.”