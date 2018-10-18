'Öğretmen atanamadıği için intihar ediyor bizi neyi tartışıyoruz!'

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM'de yaptığı konuşmada ataması yapılmadığı için geçtiğimiz pazar günü canına kıyan öğretmen Ersin Turhan'ı hatırlatarak, "Bu ülkede gencecik bir öğretmen kardeşimiz, cebinde 10 lira parasıyla ve bir mektupla canına kıyıyor. Niye canına kıyıyor? Atanamadığı için, işsiz olduğu için canına kıyıyor. Biz neyi tartışıyoruz?" ifadelerini kullandı. Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 46 yaşında emekli olduğunu da kaydetti.

Atanmayan öğretmen intihar etti, cebinden 10 lira çıktı!

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) (2/860) sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'nin tartışıldığı dünkü oturumunda söz aldı. Kanun teklifinin milyonlarca işçi ve emekçi için hiçbir şey ifade etmediğinin altını çizen Baş, "Şaşırtıcı bir şey mi? Değil. Ya, bu Parlamentoda zaten işçiler, emekçiler adına pek bir şey yapılmıyor, tam tersi yapılıyor hep, her türlü yasa önerisi patronların, zenginlerin çıkarları için uygulanıyor." dedi.

Atanmayan öğretmen intihar ederken arkası olan işe dahi gitmiyor!

"GENCECİK ÖĞRETMEN KARDEŞİMİZ ATANAMADIĞI İÇİN CANINA KIYIYOR, BİZ BURADA NEYİ TARTIŞIYORUZ?"

Ataması yapılmadığı için geçtiğimiz pazar günü canına kıyan öğretmen Ersin Turhan'ı hatırlatan Baş, "Bakın, biz burada kanun tartışıyoruz, bu ülkede gencecik bir öğretmen kardeşimiz, cebinde 10 lira parasıyla ve bir mektupla canına kıyıyor. Niye canına kıyıyor? Atanamadığı için, işsiz olduğu için canına kıyıyor. Biz neyi tartışıyoruz? Ben, biliyorsunuz yeniyim bu Parlamentoda, geldiğim günden beri önüme gelen toplam yasalara bakıyorum, hepsinde aynı şey var arkadaşlar. Alelacele, panikle önümüze gelen yasalara bakıyorum. Ne gelmiş önümüze? Bedelli askerlik gelmiş, Kalkınma Bankası gelmiş, kumar yasası gelmiş, bu trafik cezası gelmiş. Hepsinin mantığı aynı; Meclis hiçbir şey yapmıyor, "para", "para", "para" diye bağırıyor. Yani memleketi götürdünüz uçurumun kenarına bıraktınız, yıkımın eşiğine getirdiniz ekonomik krizle, ondan sonra "Vatandaşın parasını nasıl alacağız da bu ekonomik krizden kurtulacağız?" diye burada sabahlara kadar çalışıyoruz. Keşke daha çok çalışsak da memleketin yoksullarına, halkına bir faydamız olsa, çalışmaktan şikâyetimiz yok ama patronlar için çalışmaya isyan ettiğimizi açık açık söyleyeceğim." diye konuştu.