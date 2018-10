Saadet Partisi: Bekle bizi İstanbul

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı doktor Abdullah Sevim, yerel seçimlere ilişkin konuştu. Sevim'in arkasında yer alan "Bekle bizi İstanbul" sloganı dikkat çekti.

Sevim, İstanbul’un birçok problemi olduğunu söylerken İstanbul’u yönetenlerin bu sorunları çözmekten uzak olduğunu belirtti. Sevim, “İstanbulluların hemen her gün şahit olduğu problemleri trafik, israf, imar, otopark, yeşil alan kaygısı, huzur ve güvenlik problemleri, temizlik ile engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar olarak sıralayabiliriz. Maalesef şehri yönetenler bu sorunları çözebilme noktasından oldukça uzaktalar” dedi.

‘İSTANBUL’A HAKİM RENK GRİ OLDU’

İstanbul’da her gün yaklaşık 3-4 saat saatin trafikte geçtiğini söyleyen Sevim, “Trafik bu zamanı insanların sevdiklerinden çalıyor. Şehrin trafiğinin hali anlatmakla tahayyül edilemeyecek bir halde. Toplu ulaşım ise ayrı bir dert. Mesai çıkış saatlerinde metro, metrobüs duraklarının hali içler acısı, özellikle kadın ve çocuklar zor şartlar altında seyahat etmek zorunda bırakılıyor. Buradan mevcut yöneticilere sormak gerekir; hiç mi görmüyorsunuz vatandaşımızın yaşadığı bu sorunları?” diye konuştu.

İstanbul’un her yerinden inşaatlar yükseldiğini belirten Sevim şöyle devam etti: “Denizi, boğazı, doğası ve tarihi eserleriyle anılması gereken İstanbul adeta beton şehir oldu. Şöyle bir İstanbul geneline bakıldığında şehre hakim renk gri oldu. Ne silüet dinliyorlar, ne manzaraya duyarlılar ne de uygun olup olmadığına bakıyorlar. Yere baksanız asfalt, önünüze baksanız bina, göğe baksanız kulelerle karşılaşıyorsunuz. Şöyle yüksek bir yerden şehre bakmaya kalksanız dev betonlar olmadan manzarayı izleyemiyorsunuz. Şehir öyle bir hale geldi ki, temiz bir nefes almak için binalardan, arabalardan izin alır hale geldik! Bu açıklanan raporlarla da tescillenmiş durumda. Bugün, 1994 yılına kıyasla, hava kirliliğinden okulların tatil olduğu, her akşam haberlerde hava kirliliği raporlarının yayınlandığı zamana kıyasla elbette daha iyi. Ancak bu yeterli mi? Asla değil. 2004 yılından beri İstanbul’u yöneten idarecilerin bu tabloya bakıp ellerini başlarının arasına alıp düşünmeleri gerekiyor. Düşünmeleri de yetmez, bir an evvel bir eylem planı hazırlayıp harekete geçmeliler. İstanbullu bu kirli havayı kesinlikle hak etmiyor.”

‘İSTANBUL’A İHANETE SON VERECEĞİZ’

İstanbul’da ciddi bir doğa problemi olduğu dile getiren Sevim, “İstanbul’a ihanete son vereceğiz” diyerek son olarak şunları söyledi: “Bakın yeşil alan demiyorum. Projeli yeşilliklerden söz etmiyorum. Parklar da elbette yeterli değil ama İstanbul esas olarak doğaya hasret kaldı! Kaldıysa birkaç yer onlar da etrafı çevrilip tabiat parkı adı altında ranta bağlandı! İstanbul, yaşam alanı olmaktan maalesef çıktı. Ağaçları keselim, hayvanları kovalım, gökyüzüne hasret yaşayalım. Ama oranın adı yaşam alanı olsun. Olmaz öyle şey. İstanbul’un bu tablosunu değiştirmekte kararlı olduklarını da ifade eden Başkan Sevim, “Biliyorsunuz İstanbul’a ihanet ettiklerini söylediler. Biz bu ihaneti bitireceğiz. Makam araçlarını, rantlarını ve reklamlarını düşünenler bu şehri bu hale getirdiler. Biz bu duruma son vereceğiz. Biz İstanbul’u yeniden tam manasıyla yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bu konuda iddialıyız. İstanbulluların desteğini de arkamızda hissediyoruz.”