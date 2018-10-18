Beytullah Doğanay aday adaylığını açıkladı

CHP'li Beytullah Doğanay, sosyal medya hesabından Ataşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladığı açıklaması şöyle:



"Cumhuriyet Halk Partimizin Ataşehir ilçe örgütünün saygıdeger emektar üyeleri çok değerli yol arkadaşlarım, birlikteliğimizden güç alacağımız Sevgili Ataşehirliler ; Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum"



Ülkemizin bekası, Toplumsal yaşamın birlikteliği ve daha güçlü bir Türkiye için(!) Her zamankinden Daha çok kritik önem arz eden 2019 yılı Yerel Seçimleri’nde; Partimizin Ataşehir’de olacağı gibi, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her Mecrası’nda güçlü bir yerel yönetimler iktidarına çalışmamız gerektiği inancındayım Büyük sinerji , Büyük umutlar ve Büyük yerel kalkınma projelerimizle, Üyesi olmaktan onur duyduğum Partimiz yetkili organlarından sizlerin kabulü, Ataşehir örgütü Halkımızın büyük destek vereceği inancımla Ataşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olduğumu açıklıyorum.

Çıktığımız bu yolda; Bireyseliği değil, Partimizin kurumsal kimliğini, Şahısları değil, Ülkenin geleceğini amaç edinecegimiz onurlu bir yürüyüş içerisinde olduğumuzu , bu büyük yürüyüşümüze dahil olan Yurtsever kitlelerin bizleri daha güçlü kıldığını belirterek , Mutlaka ama mutlaka Ataşehir ve İstanbul Büyük Şehir Seçimlerini güçlü bir şekilde kazanmak için gönül ittifaklarımızla hareket ediyoruz.

Köprüden sonraki son çıkış olarak gördügüm 2019 yerel seçimlerin’de Kırgınlıkalrı değil, Bütünleşmeyi, Tartışmaları değil, fikir dayanışmasını , Umutsuzluğu değil , Güçlü umutları birleştirerek Yeniden , yine Kuruluş değerlerimizin ve Kuva yi Milliye ruhunun birlikteliğini sağlamak için daha , diri , daha iri ve kaçınılmaz birlikteliğe ihtiyacımız var. Sevgili dostlarım; "Halk ünvanları değil, cesareti izler... Eğer karar verip onları özgürlüğe götürürsen seni izleyeceklerdir." Onun için Bizler her zamanki’nden daha çok cesur olacağız , daha çok birlik olacağız, daha çok çalışacağız. Kitleler bizleri Özgün duruşumuz, Cesur hamlelerimiz ve elbette Sosyal Devlet, Sosyal Belediyecilik projelerimizle kitleleri ikna etmeliyiz.



Siyasi duruşumuzdan ödün vermeden , İdeolojik söylemlerimizle her kesimi cezbetmeliyiz. Herkesi anlayıp , herkesinde bizi anlamasını sağlamalıyız. Bu halkın kuva yi milliye ruhuyla bütünleşeceği tek adresin mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuruluş ve kurtuluş değerlerini esas alacak bir yönetime kavuşacağız İnancımızla çalışacağız.



Sevgili Ataşehirliler, Kıymetli Yol arkadaşlarım Bu bağlamda; Birlikteliğimizle, Fikir dayanışmalarımızla, Güçlü ittifaklarımız ve Partimizin kurumsal yapısıyla Ataşehirde olduğu gibi Türkiye’mizde Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi İktidarına kavuşacağımız günü ; çalışarak , bıkmadan usanmadan ,yılmadan büyük inanç ve kararlılıkla başaracağımıza inancım tamdır.



Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu süreçde Ataşehir özelin de Bütün Aday Adayı Arkadaşlarıma başarılar diliyorum , Demokratik hakkını Gerek Belediye Başkan Aday Adaylığı , gerek Belediye Meclis aday adaylığı girişiminde bulunmuş bütün arkadaşlarımı kutluyorum. başarılar diliyorum Belediye Başkan adaylığı konusun’da kim atanırsa hemen yanı başında duracağımı , azim ve kararlılıkla Çalışacağımı şimdiden sizlerin huzurunda tahahhüt ediyorum tekrar saygılarımı sevğilerimi sunuyorum ....



ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI BEYTULLAH DOĞANAY