Meclis'te 'ittifak' mesaisi başlıyor

ANKARA (ANKA) - TBMM’de ‘ittifak” mesaisi başlıyor. Meclis Genel Kurulu, ittifak teklifi için haftalık çalışma günleri dışında 12 Mart 2018 Pazartesi günü ile 16 Mart 2018 Cuma günü de çalışacak.

İttifaka muhalefet şerhi: Geleceğimizi karartır, geri çekin

Genel Kurul’da, “ittifak” teklifi olarak da adlandırılan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 12 Mart Pazartesi günü görüşülmeye başlanacak.

AKP, TBMM Genel Kurulunun, 12-16 Mart 2018 tarihlerinde Pazartesi ve Cuma günü dâhil günlük programların bitimine kadar çalışarak, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinin yapılacağını belirterek, tüm bakan ve milletvekillerinin programlarını anılan tarihlerde Genel Kurul’da olacak şekilde yapmalarını istedi.

-TEKLİF NE GETİRİYOR-

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısının ayrı ayrı gösterilmesi, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hükmün kaldırılması, siyasi partilere ittifak yaparak seçime katılabilme imkânı tanınması, ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi hâlinde, bu siyasi partilerin her birinin seçim barajını geçmiş sayılması amaçlanıyor.

-CHP’DEN MUHALEFET ŞERHİ-

CHP, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edilen ittifak teklifine yazdığı muhalefet şerhinde, “MHP’nin barajı geçeceği bir formülasyona uydurulmuştur. Yapılmak istenen bu ‘kirli ittifak’ zorlamadır, şantajın kendisidir. AKP-MHP ortaklığının planladığı ittifaka göre, milletvekilleri önce alınmakta, sonra paylaştırılmaktadır. Bu, haksız bir uygulamadır ve en kestirme ifadeyle sandalye hırsızlığıdır” görüşünü savundu.

-HDP’DEN MUHALEFET ŞERHİ-

HDP’nin ittifak teklifine yazdığı muhalefet şerhinde de “AKP-MHP ittifakının bu düzenlemeyi yasalaştırmak istemesindeki örtülü amaç seçmenin denetim yetki ve imkânlarını ortadan kaldırarak sandık seçmen listelerine doğrudan müdahale zemini yaratmaktır” iddiası yer aldı.