Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kararını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunu yapan Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu başvuru dosyasını CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’e teslim etti.

Nuhoğlu’na Kadıköy Belediye Başkan yardımcıları Bahar Yalçın, Keriman Nalbant, İbrahim Başar Necipoğlu,Mehmet Şengün, Onur Temürlenk ve Uygur Çakmak eşlik etti.

İstanbul, Kadıköy ilçesi için yeniden aday adaylığını açıklayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaptığı açıklamada “Kadıköylülerle birlikte daha fazla proje üretmek ve yerel yönetim anlayışımızı daha da güçlendirecek yeni uygulamaları hayata geçirmek için Kadıköy Belediye Başkanlığına yeniden adayım” dedi.

“KADIKÖY’DEN YENİ BİR SÖZ SÖYLEDİK”

Aykurt Nuhoğlu’nun Kadıköy Belediye başkanlığına yeniden aday olması ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: “5 yıl önce Kadıköy’de yaşayanların akıllarındaki Kadıköy’ü onlarla birlikte kurmak ve yönetmek için aday oldum. ‘Büyük’ ve ‘uçuk’ projelerimiz yoktu. En değerli projenin neye ihtiyaç varsa ona öncelik vermeye yönelik bir anlayış olduğuna inandık. Sanata, doğaya, kente, hayata dair sözü olan herkesi dinledik. Herkesle buluştuk. Dünyada ve Türkiye’de bir yönetim krizi varken biz Kadıköy’den yeni bir söz söyledik. Gerçek anlamda katılımcı, halkçı bir yerel yönetim anlayışının uygulanabilir olduğunu gösterdik. Kadıköy’de oturan, çalışan, sosyalleşen herkesin söz hakkı olduğu örnek bir yerel yönetim anlayışının temellerini attık.

“TÜRKİYE’DE İLK KEZ HAYATA GEÇEN PROJELERİMİZ VAR”

İstanbul’un en değerli arazilerine sahip Kadıköy’ün bir metrekaresini bile ticari bir değer olarak düşünmeyerek tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği alanları kendi bütçemizle satın alarak, kamuya kazandırdık. Kentin ortak değerlerine sahip çıkarak yeni değerler kattık.

İnsanların hayatına dokunduğumuz projeler, dünyanın dört bir köşesinden paydaşlarımızın yer aldığı etkinlikler, yüz binlerce insanı bir araya getirdiğimiz festivallerle hem sosyal hayatın hem de ekonominin gelişiminde rol oynadık. Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz projelerimiz oldu. Başka ilçelere örnek olmanın mutluluğunu yaşadık. Kararlılığımız arttı. Umudumuz büyüdü. Şimdi beş sene önce olduğumuz noktadan çok daha güçlüyüz.

"YENİDEN ADAYIM"

Kadıköylülerle birlikte daha fazla proje üretmek ve yerel yönetim anlayışımızı daha da güçlendirecek yeni uygulamaları hayata geçirmek için Kadıköy Belediye Başkanlığına yeniden adayım. Kadıköylülerin yerel yönetimin her aşamasında söz sahibi olduğu yönetim anlayışımızı kalıcı bir model haline getirmeyi tarihi, ahlaki ve vicdani bir ödev olarak görüyorum. Kadıköy’ü kültür ve sosyal hayatında yaratılan zenginlikler ile tüm dünyanın konuştuğu bir kent haline getirmeyi başardık. Önümüzdeki dönemde de Kadıköy’ü yönetim şekli ile Türkiye’de dünyaya örnek gösterilen evrensel bir kent haline getireceğiz.”