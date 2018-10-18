Burak Erbay: Dış güçler yargıya müdahale etmiştir

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay; “Bir ülkede dış güçler yargınıza müdahale için size talimat veriyorsa orada yerli ve milli bir iktidardan bahsedilemez. Yerli ve milli olmayı, dik durmayı öğrenmek için her fırsatta eleştirdiğiniz İsmet İnönü’ye bakmanız yeterli olacaktır” dedi.

Brunson’un serbest bırakılması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Amerikalı Pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması üzerine bir açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, “ABD’nin talimatı ve tehditleriyle, Türkiye’de çeşitli suçlamalarla tutuklu bulanan bir kişi apar topar serbest bırakılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına vurulan çok büyük bir darbedir bu karar. Hukuk ayaklar altına alınmış, yargı bağımsızlığı çiğnenmiştir. Dahası bu durum Türkiye’nin bağımsızlığına karşı yapılan bir müdahaledir ve AKP buna boyun eğmiştir. Bir ülkede dış güçler yargınıza müdahale için size talimat veriyorsa orada yerli ve milli bir iktidardan bahsedilemez. Eğer bir iktidar başka bir ülkeye boyun eğiyorsa, o iktidar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iktidarı değil, Amerikan Hükümetinin iktidarıdır.” dedi.

“AKP TEHDİTLERE BOYUN EĞDİ”

AKP’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine boyun eğdiğini, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını ayaklar altına alarak Brunson’ı serbest bıraktığını söyleyen CHP’li Bursay Erbay, “ABD Türkiye’yi tehdit etti ve AKP’de bu tehditlere boyun eğdi. Düne kadar terörist dedikleri, ajan dedikleri, casus dedikleri, FETÖ ve PKK üyesi dedikleri birisini hukuku ve yargı bağımsızlığını ayaklar altına alarak serbest bıraktılar. Hani ‘burası çatladı kapı ülkesi mi?’, ‘ver papazı al papazı’ diyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne oldu da bir anda 180 derece dönüş yaparak papazı bıraktınız? AKP eliyle Türkiye artık ‘çatladı kapı ülkesi’ olmuştur. AKP ile birlikte Türk yargısı emir ve talimat alır duruma getirilmiştir.” diye konuştu.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞI AYAKLAR ALTINA ALINDI”

Yargının AKP iktidarı tarafından iç politikada bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Erbay, “AKP, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi evrensel değerlerden çok uzaktadır. Yargıyı Türkiye’de bir iç politika silahı olarak kullanmaktadır. Ancak şimdi hukuku ve yargıyı dış politikada bir silah olarak kullanmaya çalıştılar. Ama bu oyunları ters tepti. Kendi siyasi bekaları için Türkiye’nin geleceğinin karartma pahasına bu tür yollara başvurdular. Bugün ülkemiz artık siyasi baskıyla hukukun yönlendirildiği bir ülke olmuştur. Brunson’un serbest bırakılacağını Amerikalılardan duyduk. Mike Pence “Pastör Andrew Brunson’un evine geliyor. Başkan Trump’un güçlü liderliği sayesinde bu masum inançlı adam yakında evine dönmüş olacak” diye twitt attı ve ertesi gün Brunson bırakıldı. Daha önce de Almanya’nın baskıları sonucu cezaevinde olan bazı kişiler serbest bırakılmıştı. Diğer yandan hiçbir somut gerekçe olmadan Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem ve yüzlerce gazeteci cezaevinde tutuluyor. Bu durum ülkemizin uluslararası arenada saygınlığına ağır bir darbe vurmaktadır. Bu tür olaylar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onuruyla şerefiyle oynamaktır ve AKP iktidarı buna izin vermektedir.” ifadelerini kullandı.

“GİZLİ TANIK UYGULAMASI KEYFİ SUÇLAMALARA DAYANAK YAPILDI”

AKP’nin hukuk sistemini tamamen çökerttiğini söyleyen Erbay şöyle devam etti: “AKP – FETÖ işbirliği ile hukuk sistemine kazandırılan ‘gizli tanık’ uygulaması hukuk sistemimiz için kara bir lekedir. Muhalif olan insanları sorgusuz sualsiz, herhangi bir somut kanıta dayanmadan, kim olduğunu, gerçekte var olup olmadığını bilmediğimiz kişilerin ifadelerine dayanarak tutuklamanın aracı olarak kullanılan bu uygulamanın ne kadar sakıncalı olduğunu yine gördük. Şimdi de gizli tanıkların ifadeleri ile tutuklanan Brunson, bu gizli tanıkların ifadelerini değiştirmesi sonucunda, önce istenen ceza düşürülerek serbest bırakıldı. Gizli tanıklık ihtiyaçlar doğrultusunda ifade verme karşılığında maddi menfaat sağlayan bir sektör haline geldi. Bir gizli tanığın aynı zamanda sanık olduğunu, bir gizli tanığın seyyar bir şekilde birçok dava için ifade verdiğini Ergenekon, Balyoz davalarında gördük. Bu nedenle gizli tanıklıkla ilgili acil bir düzenleme yapılarak bu kara leke bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.”

“İSMET İNÖNÜ’DEN DERS ALIN”

AKP Genel Başkanı’nın her fırsatta İsmet İnönü’ye saldırdığını hatırlatan CHP’li Erbay, “AKP’liler geriye dönüp baktıklarında tehditler karşısında boyun eğerek milli onurumuzu, saygınlığımızı ayaklar altına aldıran bir lider değil tam aksine her ne olursa olsun baş eğmeyen, bağımsızlığımızdan ve dik duruşumuzdan asla ödün vermeyen bir devlet adamını göreceklerdir. Gerçekten milli ve yerli bir dış politika nasıl yapılır, dünyada saygın bir devlet nasıl olunur öğrenmek için İsmet İnönü’ye bakmaları yeterlidir. Lozan’daki başarısını ve 2. Dünya Savaşı sırasındaki üstün diplomatik tutumunu, Johnson’un tehdit mektubuna verdiği onurlu cevabı tekrar tekrar okusunlar. AKP’lilerin, bağımsızlık ve dik duruş açısından İsmet İnönü’den öğrenecek çok şeyi vardır.” dedi.