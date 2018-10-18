Atila: Halkımızdan aldığımız güçle!

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila hizmete devam yolunda bir dönem daha görev için başvurusunu yaptı. CHP Bornova İlçe Başkanlığı’na 5 yıl önce olduğu gibi yine sadece eşi ve çocukları ile birlikte gelen Atila, “Türkiye’nin her yerinin İzmir gibi olması hedefimiz. Türkiye’de genel iktidar değişikliği İzmir’den başlayacak. Vatanımıza, milletimize hizmet için liyakatı ve dürüstlüğü ilke edinerek, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği yolda içimizdeki Bornova sevgisiyle ve aşkla çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven’e başvuru belgelerini teslim eden Atila şöyle konuştu: “Halkımızdan aldığımız güçle vatanımıza hizmet için halkımızla ele ele birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam ediyoruz. Doğduğum, sokaklarında oynadığım, hayaller kurduğum ilçeye hizmet vermek benim için tarif edilemez bir mutluluk. Bornova’da yaşam standartlarının yükseltmek temel hedefimiz. Liyakatı ve dürüstlüğü ilke edinerek ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği yolda içimizdeki Bornova sevgisi ve aşkla çok çalışmaya devam edeceğiz.”

5 yıl önceki heyecan, kararlılık ve hizmet aşkı ile Bornovalılara hizmet etmeye devam edeceğini belirten Başkan Atila, “Sosyal belediyecilik anlayışının devamıyla; din, dil, ırk ya da mezhep ayrımı yapmaksızın herkesin yanında yer alan bir yaklaşımla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bugüne kadar bize destek olan parti örgütümüze, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm Bornovalılara çok teşekkür ediyorum. Parti örgütümüze ve halkımıza güveniyoruz. Bundan sonra da Bornova’da ‘ortak akıl’ anlayışının sürmesi, sivil toplum örgütlerinin aktif yer aldığı bir yönetim biçiminin devam etmesi için çalışacağız.”