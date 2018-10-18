Erdoğan Gagavuzya'da: İki adet TOMA getirdik

Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a geldi. Ortak görüşmenin ardından basın toplantısı yapıldı.

‘İki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA’yı buraya getirmiş olduk’ açıklamasını yapan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Erdoğan’ın sözlerinden satır başları şöyle:

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ HAYATİ ÖNEME SAHİP: Gagavuz soydaşlarımız, Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagavuzcanın varlığı Türkiye – Moldova ilişkilerini daha da özerk kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin desteği ve sayın Başkan ve Gagavuz yetkilileri kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik.

PROJELERİMİZ SÜRECEK: Ancak bizim görmek istediğimiz Gagavuzya’nın Moldova ile kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız, STK’larımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.