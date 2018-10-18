Selvitopu resmen açıkladı: Teslim etmeyeceğiz

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı'na sunduğu adaylık dosyasıyla yeniden Karabağlar Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Başkan Selvitopu, “Karabağlar’da yaşayan 500 bin insana ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmek ve Karabağlar’ı modern bir kent haline getirmek için tekrar adayım. Karabağlar’ı rantçılara teslim etmeyeceğiz!” dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 2019 Yerel Seçimleri'nde yeniden adaylığını koyarak, 5 yıl daha halka hizmet etmek için "Varım" dedi. CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı'nda adaylık başvurusunu yapan Başkan Selvitopu'nu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve partililer yalnız bırakmadı. Adaylık dosyasını CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız'a teslim eden Selvitopu, göreve geldiği günden bu yana halka hizmeti görev bilerek şeffaf belediyecilik ve katılımcı yönetim anlayışını en iyi biçimde uygulamaya çalıştıklarını belirtti. Karabağlar halkına bir dönem daha hizmet etmek için aday olduğunu söyledi.

Başkan Selvitopu, ilçe başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, “Karabağlar’da yaşayan 500 bin insana ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmek ve Karabağlar’ı modern bir kent haline getirmek için tekrar adayım” dedi. Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına giden yolda ilk hedefin yerel seçimleri kazanmak olduğunu dile getirdi.

Karabağlar’ı rantçılara teslim etmeyeceğiz

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Selvitopu, “Bundan sonraki mücadelemiz rantçılarla olacak. Karabağlar’ı rantçılara teslim etmeyeceğiz. Uzundere ve Poligon deresini İzmir’e kazandıracağız, Karabağlar’a kazandıracağız. Uzundere'de olmazsa olmazımız üniversite kampüsünün hak ettiği şekilde yer almasıdır. Buralar halkın malı, halka teslim edeceğiz ve asla bundan taviz vermeyeceğiz” dedi.

Karabağlar’ın 30-40 yıl sonrasının planlarını yaptıklarını belirten Selvitopu, 1/5000’lik planların tamamlandığını hatırlatarak, “Duymayanlar duysun! Gelin planlama yapma nasıl olur, kentsel dönüşüm nasıl yapılır anlatalım. Kimseyi yerinden etmeden nasıl yapıldığını sizlere öğretelim de insanları mağdur etmeyin” diye konuştu.

Kültürü ve sanatı Karabağlar’ın her yerine yayacaklarını ifade eden Selvitopu, “Önümüzdeki dönemde de Karabağlar Belediyesi olarak, Karabağlar’ın tüm mahallelerine kültür sanat merkezlerini yayacağız.” dedi.

Karabağlar’ı modern bir kent haline getireceğiz

Karabağlar’da yaşanan gelişmeleri görmeyenleri eleştiren Selvitopu şöyle konuştu; “Karabağlar’ın insanların günlük yaşamlarını rahatça sürdürdükleri, yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışla göreve devam ederek Karabağlar’ı İzmir’in seçkin bir ilçesi yapacağız.”

STK’lara teşekkür ediyorum

Karabağlar’a üniversite kazandırılmasında sivil toplum kuruluşlarının desteğinin büyük olduğunun altını çizen Selvitopu, “STK’lara teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte başardık, sahip çıktılar ve Karabağlar’a üniversite alanı ayrılmak zorunda kalındı” dedi.

Seçim sürecinde partililerin desteğini isteyen Selvitopu, saygı ve sevgi içerisinde adaylık sürecinin işleyeceğine inandığını belirterek, “CHP iktidarında kim olursa, ne olursa olsun, insana olan saygımız asla değişmeyecektir. Hangi düşünce ve görüşte olursa olsun, insana hizmet etmek için geliyoruz” diye konuştu.