Vedat Günyar, Tarsus için aday adaylığını açıkladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Vedat Günyar, Tarsus İlçe Başkanlığı önünde, CHP İlçe Yöneticileri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıkladı.

Bana inanan yüzleri mahcup etmeyeceğim diyen Op.Dr. Günyar, "Değerli dostlarım, değerli canlarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Benim İki Büyük Eserim Var; Biri Türkiye Cumhuriyet'i Diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.'' dediği, Cumhuriyet Halk Partimize hizmet eden, emek verenlere sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Benim de hayalim günü geldiğinde Tarsus Belediye Başkanı olmaktı.

Benim de projelerim var, Tarsus için hayallerim var. Ancak, bunun için öncelikle evimi; Partimi bilmem gerekiyordu. Örgüt terbiyesini almam gerekiyordu.

Bu bağlamda 2010 yılında bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus İlçe Başkanlığı yaptım, benim hayatımda aldığım en onur verici görevlerden biridir, bundan şeref duyuyorum.

Partimiz; Gemimiz, Mürettebatımız; sizler Cumhuriyet Halk Partililersiniz, Deniz; Siyaset'tir.

Şimdi bir yolculuğa çıkacaksa bir kaptan eğer; gemisini bilecek, mürettebatını bilecek, denizi bilecek." dedi.

Bu terbiyeyi aldım, 10 yıldır bu partiye her basamakta hizmet etmeye çalışıyorum. Artık, Tarsus'a olan hayallerimin gerçekleşebileceği umuduyla çalışmaya başladım diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus Belediye Başkan Aday Adayı Op. Dr. Vedat Günyar, "Bilimden ve Fenden gelen biriyim ben diyerek ilk adımın ne kadar önemli olduğunu kaydetti.

Günyar, "bilirim ki yanlış atılan ilk adımın üzerine atılacak adımların, asla hedefe ulaşamayacağını çok iyi bilirim. Ben köylüyüm, buralıyım. Köylümüze, çiftçimize desteğimizi vereceğiz." dedi.

Kalabalık geçen a.adaylık açıklamasının sonunda Günyar diğer a.adaylarınıda sahneye davet ederek birlik ve beraberlik pozu verdi.