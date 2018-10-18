CHP'li Salıcı: Saray'a kaynak var emekliye yok

CHP Antalya İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya, Burdur, Isparta, Konya ve Karaman il başkanlıklarının yöneticilerinin katıldığı '2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık ve Değerlendirme Bölge Toplantısı', Akra Otel'de düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Aydın Özer, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, il ve ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, 5 kentin il başkanları ve partililer katıldı.

AKP'YE ELEŞTİRİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Oğuz Kaan Salıcı, Ak Parti'nin 2002 yılında iktidarı devraldığında yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele sözü verdiğini, 16 yılın sonunda yoksulluğun katlandığını ve hak arama mücadelesinin verilemediğini söyledi. Kalkınmanın ortadan kalktığını ileri süren Salıcı, "Dünyada itibar problemi yaşayan bir Türkiye ortaya çıktı. İktidar Türkiye'de olumsuz bir şey olduğu zaman, bunu kendisi dışındaki güçlere mal ediyor. İyi bir şey oluyorsa 'iktidar bunu yaptı' diyen bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. Sınır ihlali yaptığı ileri sürülen Rus uçağı düşürülmüştü. İlk bir saat, uçağı kimin düşürme talimatı verdiği konusunda yarışa girdiler. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri bozuldu. Yıllar geçtikten sonra Rusya ile ilişkiler düzeldi. Bugün uçağı kimin düşürdüğüne yönelik somut bir durum yok" diye konuştu.

'MCKINSEY DOĞRU SÖYLÜYOR'

Türkiye'de ekonomik danışmanlık hizmeti tartışmasıyla gündeme gelen ABD'li McKinsey şirketinin dün yaptığı bir açıklama olduğunu dile getiren Salıcı, "Şirket, Türkiye'nin ucuz işgücü cennetine dönüşmüş durumda olduğunu, Çin'den daha fazla ucuz işgücü bir ülkeye dönüştüğünü söylüyor, doğru söylüyor. Dolar düzeyinde bakarsanız Çin'den daha ucuz işgücü olan bir ülkeye dönüştük. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin doğalgaz, elektrik, petrolde dünyada en ucuz ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Bu tür açıklamalar akıllarla dalga geçmektir. Bakan İsveç'te kazanıp petrolü Türkiye'de alıyorsa bu mantıklı. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanıysa yaptığı açıklama ile taşıdığı koltuğun anlamını bilmiyor demektir ya da Türkiye'nin gerçeklerinden uzak bir noktada yaşıyor demektir" ifadelerini kullandı.

'SARAYA KAYNAK VAR, EMEKLİYE YOK'

Türkiye'de bir saray ekonomisi, bir de halkın ekonomisinin oluştuğunu ileri süren Oğuz Kaan Salıcı, sarayda Lale Devri yaşandığını söyledi. Halkın ekonomisinde işsizlik, yoksulluk, huzursuzluk olduğunu dile getiren Salıcı, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Meclis'te konuyu gündeme getirdik. İktidar 'kaynak yok, maliyet büyük' diyor. Sarayı yaparken, uçan sarayı alırken kaynak var, iş emekliye gelince kaynak yok. Bizim üzerimizde ağır bir sorumluluk var. Bu iktidarı yerel seçimlerde geriletme ve Türkiye'yi yerel seçimler üzerinden bu iktidarı değiştirme sorumluluğumuz var" diye konuştu.

DESTEK DAVETİ

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da Antalya'yı yeniden sosyal demokrat belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi. Kumbul, "Demokrasi, özgürlük ve adaletten yana olan, Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edenleri CHP'li adayları desteklemeye davet ediyorum. Hep beraber çalışıp hep beraber kazanacağız" dedi.

MUHİTTİN BÖCEK VE ÜMİT UYSAL FARKLI KÖŞELERDE

Toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aday olacağını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve partisinin görev vermesi durumunda aday olacağını belirten milletvekili Çetin Osman Budak da izledi. Ümit Uysal toplantıyı salonun solundan, Muhittin Böcek ise sağından takip etmeyi tercih ederken, Çetin Osman Budak da ortada oturdu. İlçe belediye başkan aday adayları da toplantıya yoğun ilgi gösterdi.