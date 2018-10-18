Keskin ve Eriş Ödemiş'e yeniden aday

Ödemiş Belediye Başkanlığı için iki eski başkan yeniden CHP’den aday adayı oldu.

Ödemiş Belediye Başkanlığı için iki eski başkan yeniden CHP’den aday adayı oldu. Başvuru yapan Bekir Keskin ve Mehmet Eriş'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörü, eski Birgi Belediye Başkanı Cumhur Şener ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucu ilçe başkanlığı görevinde bulunan gıda mühendisi Remzi Boyacığolu da eşlik etti.

Ödemiş CHP İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, "Adaylık başvurusu gayet demokratik bir şekilde devam ediyor. Ödemiş’te yeniden CHP bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Partimizin, en iyi adayı belirleyeceğine inanıyorum. Bütün adaylara aday adaylığı yolunda başarılar diliyorum” dedi.