CHP Güzelbahçe'de yeni ilçe başkanı Bilgen oldu

Ege'nin Sesi- Güzelbahçe'de uzun süredir ilçe başkanlığı görevini yürüten Kazım çam, belediye meclis üyeliği için istifa etmişti. Çam'ın yerine Güzelbahçe'nin yeni ilçe başkanı, belediyenin eski basın danışmanı Çağlayan Bilgen oldu.

Çağlayan Bilgen sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bilgen, şunları söyledi:"Sevgili arkadaşlarım. Değerli dostlarım. Yöneticisi olduğum CHP Güzelbahçe İlçe örgütü, ilçe başkanımız Kazım Çam'ın belediye meclis üyeliğine aday olmak için istifa etmesi üzerine beni ilçe başkanlığına layık gördü. Bana bu onurlu görevi uygun bulan tüm yol arkadaşlarıma ve örgütüme teşekkür ediyorum. Geçiş sürecinde tüzük gereği başkan vekilliği gorevinde bulunan Filiz Ayvalıoğlu'na yakama partimin altı oklu rozetini taktığı için ayrıca yürekten teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum."