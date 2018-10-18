Selçuk'a kadın aday adayı: Sevcan Yörük

Sevcan Yörük Selçuk Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracat yaptı.

Eski Başkan Vefa Ülgür, İlçe Başkanı Hasan Uysal ve Kadın aday Sevcan Yörük Selçuk Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracat yaptı. Yörük " Selçuk'u Birlikte Yöneteceğiz, Birlikte Kazanacağız" dedi.

CHP Selçuk ilçe başkanlığında çok sayıda partilinin katıldığı aday adaylığı basın açıklamasında ,aynı zamanda rakibi olan İlçe başkanı Hasan Uysal 'da Yörük'e destek verdi.

Sevcan Yörük İlçe başkanlığında yaptığı açıklamasında " Benim burada olmam kadar sizlerinde burada olması yaşadığımız bu karanlık günlerde Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken yaşadığı heyecanın sorumluluğunu taşıdığımızın en güzel göstergesidir" dedi.

Yörük, "Her şeyden önce bu sorumluluğu gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuk'a ve Tüm Selçuklulara derman olmak için Selçuk Belediye başkanlığına aday adayı oldum" dedi.

Selçuk'un Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının farkını yaşayacağını söyleyen Yörük, "Ege'nin incisi Selçuk'u Dünya Markası Selçuk yapacağız, Selçuk için, izmir İçin, Türkiye için hayırlı olsun" diyerek konuşmasını bitirdi.