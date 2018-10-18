CHP'li Özel, Milli Sarayları TBMM gündemine taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KHK ve cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda görevli olan TBMM personeline yönelik mobbing uygulamalarının artmasıyla konuyu TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle birer soru önergesi veren Özel, personelin il dışı görevlendirmeler, görev tanımı dışında geçici görevlendirmelerle muhatap olduğu, İstanbul’dan Yalova Köşkü’ne görevlendirilen personelin yakıt ücreti ve köprü geçiş ücretini ödemek zorunda kaldığı gibi vakaları gündeme getirdi.

ÖZLÜK HAKLARINA YÖNELİK ENDİŞE İÇİNDELER

CHP’li Özel, Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda yaşanan olaylara ilişkin verdiği soru önergesinde, “24 Haziran genel seçimlerinin ardından yürürlüğe giren yeni anayasaya uyum amacıyla çıkartılan KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle TBMM’ye bağlı olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştır. Bu düzenlemeler yeni anayasaya uyum çerçevesinde adlandırılamayacak keyfi ve hukuksuz düzenlemelerdir. TBMM idari teşkilatında görevli personel geçici görevlendirmeyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda çalışmalarını sürdürseler de özlük haklarına yönelik kayıp yaşayabilecekleri başta olmak üzere endişe içindelerdir” dedi.

İSTEĞİ DIŞINDA GÖREVLENDİRME

Özel, önergesinde “Kurum içinde yapılan geçici görevlendirmelerle kalifiye personelin uzmanı olmadığı alanlarda ve il dışında görevlendirilmek suretiyle personele mobbing uygulandığı yönünde ciddi şikayetler gelmektedir. Hereke Halı Fabrikası’nda halı dokuma ustası olarak görevli personelin İstanbul Yıldız Şale Fabrikası’na halı onarım göreviyle görevlendirilmesi ve İstanbul’dan Yalova Köşkü’ne görevlendirilen personelin her gün yakıt ücreti ve 140 TL’yi bulan köprü geçiş ücreti ödemek zorunda kalması örnekler, bu şikayetlerden bazılarıdır. Aynı şekilde ziraat teknikeri ve sanatkar olarak görevli personelin, isteği dışında koruma memuru olarak görevlendirildiği de belirtilmektedir. Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren personelin, sürekli görev yerinin değiştirilmesinden kaynaklanan stres nedeniyle kalp krizi geçirdiği de iddia edilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşı olan ve eski TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız’ın Milli Saraylar Daire Başkanı olarak görevlendirilmesiyle, milli saraylara yönelik geniş çaplı bir operasyon yapılacağı, rotasyonların artırılarak, personelin emekliliğe zorlanacağı iddiaları tarafımıza ulaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

İŞ YERİ DOKTORU VE AMBULANS HİZMETİNE SON VERİLDİ

Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda geçici görevlendirmeyle çalışan TBMM personeli sayısı kaçtır? Milli sarayların cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla, burada görevli TBMM personelinden işten çıkartılan bulunmakta mıdır? İşten çıkartılan TBMM personeli varsa, bunun sayısı kaçtır?

Milli Saraylar’ın cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ardından kurum içinde farklı fabrika, müze, saray, köşk ya da kasırda görevlendirilen toplam personel sayısı kaçtır?

Yapılan görevlendirilmelerin ardından uzmanlık alanı dışında görevlendirilen toplam personel sayısı kaçtır? Halı dokuma ustalarının, halı onarım göreviyle, ziraat teknikerlerinin ya da sanatkarların koruma memuru olarak görevlendirildiği iddiaları doğru mudur?

Kurum içinde oda ve masa dahi gösterilmeden bekletilen personel sayısı kaçtır? İşgücü kaybına ve kamu zararına neden olan bu durumun gerekçeleri nedir?

Yemek ücretlerinin yüksek olduğu ve gece nöbetlerinde yemek hizmeti verilmediği iddia edilmektedir. Gece nöbetlerinde yemek hizmeti verilmemesi ve yemek ücretlerinin yüksek olmasının gerekçesi nedir?

Tehlikeli iş sınıfı olarak geçen Milli Saraylar Atölyeleri’nde işyeri doktoru ve ambulans hizmetine son verildiği iddia edilmektedir. Bu iddia doğruysa bunun gerekçesi nedir? İşyeri doktoru uygulamasına son verilmesinin ardından, atölyelerde iş kazası yaşanmış mıdır? Yaşanan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitiren ya da yaralanan personel bulunmakta mıdır?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda çalışanların çocukları için kreş açılması düşünülmekte midir?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı misafirhanelerde, Cumhurbaşkanlığı’na devrin ardından iktidar partisine muhalif olduğu düşünülen FOX TV ve Halk TV gibi kanalların televizyonlardan kaldırıldığı iddia edilmektedir. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı misafirhanelerdeki televizyonlarda hangi kanalların yayınları bulunmaktadır?

Milli Saraylar Başkanlığı’nda görevli TBMM İdari Teşkilatı personelinin özlük hakları ve sorunları konusunda tarafınıza şikayet ulaşmış mıdır? TBMM personelinin özlük hakları ve sorunlarının çözümü noktasında bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?