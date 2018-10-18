Milli Görüş'ün önemli ismi Oya Akgönenç vefat etti

Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara eski Milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç vefat etti. Açıklama Saadet basın bürosundan geldi. Yapılan açıklamada Akgönenç'in özel bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gördüğü ve dün akşam hayatını kaybettiği belirtildi.

OYA AKGÖNENÇ KİMDİR

Oya Akgönenç Muğisuddin, (d. 11 Ocak 1939, İzmir, Türkiye), Türk siyasetçi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Master ve Doktora yapmıştır. The American University, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Prodüktivite Merkezi Uzmanlığı, Dünya Bankası Kalkınma Uzmanlığı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeliği ile XXI. Dönem Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır.

UFUK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM BAŞKANI

Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesidir.Evli ve 2 Çocuk annesidir. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesidir. 2009 yılında 'Türkiye'nin AB Stratejisi' adlı bir kitabı yayınlanmıştır. Millî Gazete'de yazıları yayımlanıyor. Ayrıca Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm başkanıdır.