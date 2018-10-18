İzmir'de HDP'ye operasyon

İzmir’de bu sabah evlerine yapılan baskınlarla aralarında 24 Haziran seçimleri milletvekili adayı Orhan Ayhan’ın da bulunduğu 13 HDP’li gözaltına alındı.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok bu sabah yapılan operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: ”Şu ana kadar 13 kişiden, 8 kişinin ismi belirlendi. Bu operasyonun gerekçesini bilmiyoruz ama daha çok gençlik üzerinden yapılmış bir operasyon gibi görünüyor. Yakın dönemde bir Gençlik Bölge Konfederasyonu yapılmıştı. Orada görevli genç arkadaşlar da var aralarında. Bu operasyonun özellikle gençlere gözdağı vermek, korku yaratmak için yapıldığını düşünüyoruz”