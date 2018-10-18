Durak: Zaman iş yapma zamanı

Karşıyaka Belediyesi eski başkanı CHP’li Cevat Durak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir il başkanlığına aday adaylığı dosyasını teslim etti. Durak'ı destekçileri burada da yalnız bırakmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cevat Durak dosyasını İl Başkanı Deniz Yücel’e teslim etti. Durak, “Çok şey söylemeyeceğim. Zaman iş yapma zamanı. Başarı yakalama zamanı. Zaman CHP bayrağını daha yukarıya taşıma zamanı. İzmir’i Türkiye’nin birinci kenti yapmak istiyorum” dedi.

DURAK: “İDDİALIYIM”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in de katıldığı toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cevat Durak, “Sosyal demokrat bir belediyenin yapması gereken, cumhuriyetçi bir belediyenin yapması gereken sosyal belediyeciliği umarım zirvede yaparız. Nasıl yüzde 45 ile başladık. Yüzde 65, son seçimlerde ise, yüzde 70. Dilerim İzmir’de biz de zirvede bir oyla bu seçimi alırız. Ben bu konuda iddialıyım. İzmir’i Türkiye’nin birinci kenti yapmak istiyorum. Bu konuda iddiamı ortaya koyarak dosyamı hazırladım, teslim ediyorum” dedi.

“İZMİR’İ HAKETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ”

CHP’den İzmir Büyükşehir belediye başkanlığına aday adayı olan Durak, “CHP ailesinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün beden İzmir genelinde yapılmış olan adaylık sürecinde yer alacağımı ve CHP ailesine yakışır bir şekilde davranacağım. Bugün adaylık açıklamamı yapmadan önce yaptığımız çalışmalara baktım, kendimi gözden geçirdim. Partililik özelliklerimi dikkate aldım. Bu görevi yapabilir miyim? Bu yükün altından kalkabilir miyim? Evet bu görevi yapacağıma inandım. Çünkü Karşıyaka Bayraklı ile birlikte olduğu dönemde 650 bin nüfuslu bir ilçeydi. Orada göreve başladığımızda Bayraklı ayrılmak istiyordu. Ama biz çalışmalarımızla Bayraklı’nın ayrılmayacağını gördük fakat Bayraklı hiç hak etmediği bir siyasi oyunla ayrışmayı yaşadı. Biz o dönem seçimi kanarak iktidarın oyunu bozmuştuk ve seçimi kazanmıştık. Bütün bunlara baktığımızda iktidarın yine oyununu bozarak 30 ilçeyi de kaybetmeden İzmir’i daha yukarılara taşıyabilir miyiz? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bayrağı bıraktığı yerden, onun üzerine daha fazlasını koyup İzmir’i hakkettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“HEP BİRLİKTE İZMİR’İ TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ KENTİ YAPARIZ”

CHP’li Cevat Durak, “ Beş altı arkadaşımız da aday olacak. Hepsi birbirinden değerli. İnşallah adaylık açıklamasını genel başkanımızın katılacağı törenle yapacağız. Burada sadece resmi olarak müracaatımı yapıyorum. İl Başkanımız zor bir seçime giriyor. 30 ilçeyi alma hedefimiz var. Ben de ona olanca destek vereceğim” sözünü verdi.

YÜCEL: “DURAK’IN HİZMETLERİ ÇOK DEĞERLİ”

İl başkanı Deniz Yücel, Durak’ın geçmiş dönemde yaptığı hizmetlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak; “Geçmiş dönem Karşıyaka belediye başkanı Cevat Durak ve eşi bugün İzmir büyükşehir belediye başkanlığı dosyasını teslim etmek için geldiler. Ben şunu ifade etmek istiyorum. CHP İzmir’de Türkiye’ye güç veren ve ışık tutan bir noktada. İzmir, CHP’nin kalesidir ve biz bunu koruyacağız. 30 ilçede ve büyükşehirde Altıok’un bayrağını dikeceğiz. CHP’nin genel iktidarına kuvvetli bir güç omuz vereceğiz. Sayın Cevat Durak’ın İzmir’e verdiği yatırımları çok değerleri buluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday olmayacağını ifade etti. Bu bayrak yarışıdır. Bu bayrak kaldığı yerden insana dokunan hizmetlerle kendi ekonomisini nasıl yaratacağına dair yatırımlarla kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.