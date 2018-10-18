Bornova Belediye Meclisi'ne genç adaylar

CHP Bornova Gençliği üyesi sekiz kişi Bornova Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığını açıkladı.

Kendisinin aday olmayacağını duyuran CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanı Sadık Yıldız, Meclis üyeliği için yola çıkan arkadaşlarına başarı diledi. Yıldız, "Bornova’mızda Meclis Üyeliği için gerçekten kendi alanlarında deneyimli ve bu partinin gençlik kolların da emek vermiş, bu partinin cefasını çekmiş, Altıoklu bayrak uğruna bedel ödemiş genç arkadaşlarımızın adaylıkları söz konusu…

Bu kadar genç nüfusa sahip Metropol ilçe olan Bornova’mızda artık gençlerin söz sahibi olma zamanı. Gerek ön seçim olsun gerekse atama ile meclis üyeleri belirlensin gençlerin yer alması için o mücadeleyi vereceğime Gençlik Örgütü Başkanı olarak söz veriyorum… " diye konuştu.

BORNOVA BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAY ADAYI GENÇLER

İlçe Gençlik Kolları Sekreteri, STK yöneticiliği, Kongre Delegesi; Benal Hovardakaya

İlçe Eski Gençlik Kolları Yöneticisi, Eski Ana Kademe Yöneticisi, Kongre Delegesi; Ecem Gül Uzar

İl Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı; Mert Atkale

İlçe Kongre Delegesi; Onur Özkan

İlçe Eski Gençlik Kolları Yöneticisi, Kongre Delegesi, Genç Girişimciler Platformu Üyesi; Mustafa Ülkü

Atatürkçü Düşünce Derneği Temsilcisi; Beşir Şenel

Arkeolog, THK Bornova Şubesi Genç Kanatlar Başkanı, Şube Yönetim Kurulu Üyesi ; Kaan Yıldırım

Halklar İlişkiler ve Reklamcılık, ADD Gençlik Kolları Başkanı, Bornova en genç Meclis Üyesi Aday Adayı; Alican Altınok

Aday adaylıklarını açıklayan bu gençlerin dışında, aday adayı olması beklenen başka gençlerin de olduğu Bornova’da kulaktan kulağa konuşuluyor.