İş Bankası çağrısı: Ülkede hukuk varsa bunu yapar!

Turan'ın bugünkü yazısı şöyle:
Tayyip Bey, Atatürk'ün vasiyetini tartışmaya açtı. AKP iktidarı 16 yıl içinde neredeyse her kuruluşu ele geçirdi ama İş Bankası gibi sağlam kurumlara egemen olamadı.
Şimdi, Atatürk'ün vasiyeti gereği CHP tarafından temsil edilen yüzde 28 oranındaki İş Bankası hisselerini kanun yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçirerek bankanın yönetiminde söz sahibi olmayı amaçlıyorlar.
Güya Atatürkçü geçinen MHP de, AKP'nin tasarısını Meclis'te destekleyeceğini açıkladı. O zaman kanun kabul edilecek demektir.
Fakat bu hukuki olacak mıdır? Hayır!
Ülkede hukuk kaldı mı ki?
12 Eylül darbesinden sonra Devlet Başkanı olan Kenan Evren de, İş Bankası'ndaki CHP hisselerine el koymuştu ama yüksek mahkemeler Atatürk'ün vasiyetnamesindeki açık hükümleri geçerli sayarak İş Bankası hisselerini CHP'ye iade etmişti. CHP bu hisselerden doğan nemanın tamamını vasiyet gereği Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na dağıtıyor.
Şimdi Meclis'ten bu konuda çıkacak hukuk dışı bir kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptali gerekir. Peki, iptal eder mi? Ülkede hukuk varsa bunu yapar!