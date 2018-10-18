Salıcı'dan birlik mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Ankara Bölge Toplantısı’nın açılışında konuştu. 3,5-4 ay önce bir seçimden çıkıldığını hatırlatan Salıcı, “Çıkmış olduğumuz bu seçimde mevcut iktidar bir pozisyon aldı, çoğunluk sağladı. Üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra bir seçim sürecinde normalde çıkan iktidara toplum bir kredi açar. ‘Ortada bir sürü tartışma vardı, bu tartışmalarla ilgili iktidarın vaatleri vardı. Bu vaatleri gerçekleştirmek için ona bir kredi açalım’ der. Ülkede bir rahatlama olur. Şu anda yaşadığımız durum aslında tam tersi. Biz 4 ay önce seçimden çıktık ama ülke 16 yıldan beri yönetilen AK Parti iktidarının yönetiminde daha ağır bir sürece doğru gidiyor” dedi.

AK Parti’nin 2002 yılında iktidara geldiğinde yoksulluğu, yasakları, yolsuzluğu ortadan kaldıracağım diyerek bir ekonomik krizin üzerine geldiğini söyleyen Salıcı, ağır bir ekonomik kriz olduğunu ve o dönemde ekonomik krizle ilgili akılda kalan fotoğrafın Başbakanlık merdivenlerine bir esnafın yazar kasayı atması olayı olduğunu hatırlattı. Salıcı, “Ağır bir durumdu Türkiye atlattı. Ama o günkü krizde intiharlar yoktu, kendisini yakma girişiminde bulunan yurttaşlarımız yoktu. Bugün yazar kasa atmayı bir kenara bırakın, ortada Meclisin önünde kendisini yakma girişiminde bulunan yurttaşlarımız var. Bize gelen önemli eleştirilerden bir tanesi şudur; CHP bu konuda yeterince çaba göstermiyor, bu konu üzerinde çok fazla durmuyor. CHP birçok konuda görüş beyan ediyor ama bizler bir yerlerde konuşuyoruz ama basın emekçileri bunları haberleştiriyor, editör bunları hasır altı ediyor. Bu durumda CHP mücadeleyi bırakacak değil. Doğru söylediği programından, 6 okundan, kurucularından, antiemperyalist mücadelesinden, Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçecek değil. Biz yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP'YE KARŞI OLAN MÜCADELEMİZDEN KIYMETLİ DEĞİL

Salıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“31 Mart’ta bir seçim sürecine gidiyoruz. Bu seçim sürecine giderken önümüzde ağır bir sorumluluk var. Türkiye’nin kurucu partisi olmanın getirdiği bir sorumluluk var. Türkiye’de kurtuluşun partisi olmanın getirdiği bir sorumluluk var. Türkiye’yi çok partili hayatla, sosyal demokrasiyle, solla tanıştırmış olmanın getirdiği ağır bir sorumluluk var. Bizim bu sorumluluk çerçevesi içinde hep beraber birlikte bütün CHP’liler olarak bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirip 31 Mart seçimlerinde mevcut iktidarı geriletecek bir siyasi sonucu alma gibi bir yükümlülüğümüz var. Bugün burada bölge toplantılarının 8’incisini yapıyoruz. Partinin dün üye olanından en eski üyesine kadar hep beraber Türkiye’yi daha iyi bir iktidarın mümkün olduğuna, seçimden 4 ay sonra toplumun gözündeki meşruiyetini kaybetmiş iktidara 31 Mart’ta gereken dersi vermemiz gerekiyor. Bizim kendi içimizdeki hiçbir tartışma, hiçbir farklı fikir AK Parti’ye karşı olan mücadelemizden daha kıymetli değildir. Kıymetli olan partinin programında yazan, Türkiye’ye ulaşma idealimizdir. Kıymetli olan büyük saygı sevgi duyduğumuz, gönülden bağlı olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin, hedeflerinin Türkiye’nin ilkeleri ve hedefleri olmasını sağlama çabamızdır. Bunu sağlamak için bizim hep beraber bu yolda bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor.”

Salıcı, toplantıda önümüzdeki 6 aylık süreçte partinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili, rotasıyla ilgili, aday belirleme yöntemleriyle ilgili görüşeleri alacaklarını ifade etti.

Toplantıya eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu ve Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve partililer katıldı.