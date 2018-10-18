'İş Bankası’nı yemek için her şeyi yapabilirler, çünkü..'

Orhan Bursalı bugünkü yazısında, "Biliyoruz ki, siyaset yasalara ve anayasaya aykırılıkları işine geldiğinde takmaz. Yüksek yargıdan bahsetmeyin.." ifadelerini kullandı.

İşte Bursalı'nın bugünkü yazısı:

İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin CHP gözetiminden-temsiliyetinden alıp Hazine’ye devredilmesi için yasa bile çıkartmaya gerek yok diyen hukukçular varmış! Cumhurbaşkanı açıkladı. Kimmiş bu hukukçular, bilmiyoruz ama bol sayıda danışman hukukçu olduğunu biliyoruz, iktidarın politikalarına hukukça gerekçeler arayıp sunmak veya fetvalar vermek için... “Fetvaların” hukuki olup olmadığı önemli değil, bunları “hukuk profu” titri olan birisinin söylemesi önemli!

İş Bankası nasıl bir dönemde gündeme geldi?

Kriz döneminde.. ve devletin büyük iştiraklerinin Varlık Fonu altında bir şirkete dönüştürülmesi ve yönetimin de Cumhurbaşkanına bağlanması sürecinde.

İş Bankası büyük lokma başlı başına bir Varlık Fonu gibi.

İş Bankası’nın 6 Haziran’da değeri 25 milyar olarak açıklandı, ama şüphesiz ki bunun üzerinde..

Ama mesele bunun ötesinde! İş Bankası’nın iştirakleri var, bunların büyük çoğunluğu veya hepsi borsada.. 15 kadar.

27 milyar dolarlık değer

2015’te bir değerlendirme yapılmıştı: İş Bankası ve iştiraklerinin toplam değeri 17 milyar dolar diye. (Dikkat TL değil!) Geçen üç yıl içinde ne kadar artış oldu bu değerde, birileri hesap edebilir.

İktidar bunu portföyüne kattı mı, durdurmayın beni der.

İş Bankası yasasını bilmiyorum, Atatürk hisseleri aynı zamanda diğer iştiraklerde de otomatik pay sahibi midir.. Sanırım değil.

Ama İş Bankası çoğunluk hisselerine hükmedersen, tüm iştiraklerine de hükmedersin.

Peki yüzde 28 Atatürk hisselerinin Hazine’ye devri, İş Bankası yönetimini otomatik kontrol etme hakkı verir mi?

Hazine, sermaye artırımına da, İş Bankası yönetimini ikna etmeden gidemez. Ancak İş Bankası Sandığı yönetimini ikna ederek veya kendi safına çekerek, yönetimi tamamen kontrol eder.

Böyle bir çalışması var mı bilmiyorum. Zor iş.

Hazine’ye devredilirse hisseler, bu kez borsada kote yüzde 31 hisseyi toplamaya girişerek çoğunluk hissesini ele geçirmeye çalışır.

Bu durumda en büyük payları elinde tutanlara özel fiyatlar önerir. Bire beş, bire 10! Hisseler tavanın da tavanını yapar.

Buna girişirler mi bilmiyorum.

Bir de yönetime kayyım atamaya kalkışırlar mı, bunun için ciddi bir gerekçeleri olmalı.. olmalı mı?

Yani her durumda mahkemelik bir olay var.



Guguk devleti kanıtı

Miras hukukuna aykırı, anayasaya aykırı.

Ama biliyoruz ki, siyaset yasalara ve anayasaya aykırılıkları işine geldiğinde takmaz. Yüksek yargıdan bahsetmeyin..

Her durumda, eğer Atatürk hisselerinin CHP’den alınıp Hazine’ye devri şu veya bu şekilde gerçekleşirse, Türkiye büyük bir guguk devleti olayıyla daha karşı karşıya kalacaktır..

İktidarın yasallığı bile tartışmaya açılır.

Ekonomi bu işlere ne der, bilmiyoruz..

Ama Türkiye’de delinmeyecek hiçbir şey olmayacağının, bir hukuk ve yasal durumdan bahsedilemeyeceğinin açık bir örneği olacak.

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