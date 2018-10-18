CHP'de bir ilçe daha eğilim yoklaması istedi

CHP'de adayların belirlenmesi süreci devam ederken, Mezitli CHP'den de bir görüş beyanı geldi.

Gerçek Gündem - CHP ilçe örgütleri, belediye başkan adaylarını kendileri belirlemek istiyor.

Daha önce CHP'nin ilçe örgütleri belediye başkan adayının belirlenmesinde önseçim istemişlerdi. CHP Mersin Mezitli ilçe örgütü de eğilim yoklaması istediğini beyan etti.

Mezitli İlçe Başkanı Bayram Yıldırım yönetim kurulu toplantısının sonuçlarını "Sandık demokrasinin vazgeçilmezidir" başlığı ile paylaştı.

Açıklamada, "Yönetim kurulu toplantısı sonucu Mezitli ilçemizde belirlenecek olan Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkanlığı adaylarının EĞİLİM YOKLAMASI yöntemi ile belirlenmesinin talep edilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir" denildi.