Adalet Bakanı'ndan Kaşıkçı ve af teklifi açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Aralık'ta bin 600 hâkim ve savcı alımı için sınav yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

CEMAL KAŞIKÇI

"Vatandaşlarımızın sosyal medyaya değil, Başsavcılık tarafındna elde edilen verilere inanması doğpru olacaktır. Önemli olan olayın aydınlatılması için net bir biçimde irade ortaya kondu.

Burada Viyana sözleşmesindne kaynaklı bir takım bazı hususlar var. (Vatandaş olarak, o bayrak orada, orası o ülkenin toprağı sayılıyor ve orada istenildiği gibi suç işlenebileceği algısı var) Konsolosluk binası herhangi bir eyr dğeildir. Viyana sözleşmesi yargı makamlarının nasıl davranacağının sınırlarını çizmiştir. Bir idari makam ben buraya hemen gireceğim diye karar evremiyor.

Burada elbette muhattap devletin iş birliği, rızası savcılık makamını sınırlayan hususlar. Bu adli işlemler Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla hemen başlatıldı ve arama için Suudilerin onayı beklendi. Yazışmalar yapıldı ve gelecek cevaplar üzerine arama inceleme işlemleri başlanabildi. Olayı soruşturan adli mercilerdir. Elde edilen verilere göre atılacak adımlar da adli mercilere bağlıdır. Soruşturma işlemlerinde de yetki adli mercilerindir, başsavcılığın yürüttüğü bir soruşturma."

"İlgili yetkili mercinin bir sonuca varmalıdır. Suçlu başka bir ülkedeyse, o suçlunun iadesi talep edilir. Hangi ülkede olduğu bilinmiyorsa kırmızı bülten çıkarılır. Son tahlilde soruşturmayı savcılık yürütüyor. Ne olacağını elbette savcılık takdir edecektir. Cumhuriyet başsavcılığı hukukun gereğini yapacaktır."

"Suudi arabistan idari anlamda işbirliği içerisinde. Görüşmeler devam ediliyor ama ne düzeyde bilemiyoruz. Savcılıktan bize gelen talebi iletildiğinde Suud makamı kimelrle gireceksiniz falan sordu. Geç oldu."

RAHİP BRUNSON

"(Amerika-Türkiye ilişkileri, yaptırım kararı) Şunu söyliyim bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerden başkası teferruat. Bizim çok önemsediğimiz bir şey değil. Brunson'la ilgili çok şey tartışıldı. Özellikle Amerika'nın da bu süreçte yaptığı kabul edilemez. Ama şu açık ve kesin k,i yargılamaları yapan Türk yargısı kararını hiçbir yerden herhangi bir talimattan etklileenecerek vermiş değildir. Bağımsız ve tarafsız yargılraımız tarafındna süreç başlatılmış ve sürdürülmüştür. Mahkemelerimiz herhangi bir baskıya boyun eğmez. Adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştır ilgili kişinin. Beraat etmemiştir bunu unutmamalı. Suçlu bulunmuştur iddialarla ilgili.

AF TEKLİFİ…

Bu konu Meclisimizin takdiridir. Biz, bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlara göre bir çalışmayı sürdürüyoruz. Özellikle suç ve ceza dengesini sağlayacak farklı infaz süreleri üzerine çalışıyoruz. Ama belli bir olgunluğa erişmeden bir açıklama yapmak doğru olmaz. Biz teknik verilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz ancak bu konuda temel hassasiyetimiz toplumla aynı.

CHP’NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ…

Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir.