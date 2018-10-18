Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a bomba EYT göndermesi!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında, emeklilikte yaşa takılanları yazdı.

Özdil, Elaleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkelerine tur bindirdik, Küresel Yardım Raporu'na göre “dünyanın en cömert ülkesi” ilan edildik… Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde emekli olmaya kalkışanlar, vatansever milletimize karşı ne yapmış oluyor?

Karaktersizlik yapıp vatanı batırmış oluyor!" ifadelerini kullandı.

İşte o yazı:

Biliyorsunuz, bir vatansever milletimiz var, bir de emekli olmak isteyenler!

Asrın liderimiz emeklilikte yaşa takılanları kestirip attı.

“Ülkemize bedeli çok ağırdır, vatansever milletime soruyorum, ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde bu yükü ülkemizin sırtına yüklemeye hakkımız var mı?” diye sordu.

★

Bence de yok.

★

Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, hobaraaa diye ülkemize doldurulan dört milyondan fazla Suriyeli'ye bugüne kadar kaç para ödedik mesela? 32 milyar dolar ödedik.

★

Filistin'e yaptığımız yardım 1.5 milyar doları geçti.

Sudan'a 750 milyon dolar bağışladık.

Somali'ye 750 milyon dolar verdik.

Afganistan'a 650 milyon dolar verdik.

Libya'ya gönlümüzden 300 milyon dolar koptu.

★

Şeriatçı Mursi'nin cumhurbaşkanı olduğu dönemde Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e tiko para ne gönderdik?

İki milyar dolarcık gönderdik.

★

Afrika'ya verdiğimiz para yedi milyar doları aştı… “Dünyanın vicdanıyız” sloganıyla, Komor'a stadyum yaptık, Tanzanya'ya Burkina Faso'ya su kuyusu açtık, Zimbabwe'ye pazar yeri inşa ettik, Nijer'e içme suyu şebekesi kurduk, Liberya'ya kanalizasyon kurduk, Gana'ya Togo'ya Uganda'ya kırtasiye malzemesi verdik, Moritanya'ya ahır kurduk, Mozambik'e inek dağıttık, Gambiya'ya dökümhane kurduk, Kongo'ya okul yaptık, Eritre'ye Lesoto'ya üniforma hediye ettik, Kamerun'a deterjan verdik, Cibuti'ye ambulans verdik, Somali'ye Mali'ye Tunus'a Mısır'a çöp kamyonu verdik, çöp kamyonlarını teslim töreninde konuşan şehircilik bakanımız “bu çöp kamyonları kardeşliğimizi pekiştirecek” dedi, Sierra Leone'ye vidanjör verdik.

★

Arakan'a 50 milyon dolar gönderdik.

Yemen'e 50 milyon dolar gönderdik.

Lübnan'a 50 milyon dolar gönderdik.

Pakistan'da köylülere keçi dağıttık.

Yemen'e un verdik.

Okyanusya ülkesi Palau'ya VIP minibüs hediye ettik, Karayip Denizi'ndeki Antigua'ya bilgisayar hibe ettik, Büyük Okyanus'ta sadece dokuz mercan adacığından oluşan ve nüfusu sadece 12 bin kişi olan Tuvalu'ya “size ne verelim?” diye sorduk, “bizim çocuklar futbol seviyor, nizami futbol topumuz yok” dediler, 100 tane futbol topu ve pompa gönderdik!

★

Teee ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Kızılderililere 200 bin dolar hibe ettik iyi mi… Washington'a direkt uçuş başlatan Türk Hava Yolları'nın ilk seferinde Apaçi, Novajo, Cheyenne ve Mohikan kabilelerinden 17 şefi İstanbul'a getirdik, yedirdik içirdik, gezdirdik.

★

Son altı yılda 170 ülkeye para dağıttık.

★

Elaleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkelerine tur bindirdik, Küresel Yardım Raporu'na göre “dünyanın en cömert ülkesi” ilan edildik… Dünyadaki bütün yardımların üçte birini tek başına Türkiye yapıyor.

★

E vaziyet bu merkezdeyken…

★

Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde emekli olmaya kalkışanlar, vatansever milletimize karşı ne yapmış oluyor?

Karaktersizlik yapıp vatanı batırmış oluyor!

Yazıyı Sözcü'de okumak için TIKLAYIN