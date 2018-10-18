Skandal! AKP'li belediye vergi borcuna karşılık...

AKP’li Üsküdar Belediyesi ’nin belediyeye borcu olan bazı emeklilerin maaşlarına haciz kararı aldırdığı ve hesaplarını bloke ettirdiği iddia edildi. Emekli maaşlarına haciz konulamayacağını ifade eden İbrahim Zeki Yılmaz, “Devletin parası bitti sıra emeklinin maaşına göz diktiler” dedi. Üsküdar Belediyesi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Eski CHP Üsküdar İlçe Yöneticisi İbrahim Zeki Yılmaz’ın Denizbank’taki emekli maaşına belediyeye olan borcu yüzünden bloke konuldu. Maaşını çekmek için ATM’ye gittiğinde parasını çekemeyen Yılmaz, nedenini öğrenmek üzere bankaya gittiğinde Üsküdar Belediyesi tarafından haciz kararı aldırıldığını öğrendi. Bunun üzerine belediyeye giderek haciz kararının nedenini öğrenmek isteyen Yılmaz’a dairelerinin vergi borcu olduğu bildirildi. Söz konusu dairelerin kaydının çıkarılmasını isteyen Yılmaz’a yanlışlık olduğu söylenerek yalnızca bir dairenin borcu olduğu söylendi. Bunun üzerine Yılmaz vergi borcunu ödedikten sonra Üsküdar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Denizbank’a verilmek üzere yazı aldı.

Belediyeden aldığı yazı ile maaşı üzerindeki haciz kararını kaldıran Yılmaz, “Yasa gereği emeklinin maaşlarına haciz konulamaz. Belediyeye gittiğimde onlar bankanın üzerine atıyor banka ise talebin belediyeden geldiğini söylüyor. Devletin parasını bitirdiler emeklinin maaşlarına göz diktiler. Bu olay sadece benimle ilgili değil. O gün belediyeye gittiğimde birkaç kişinin daha aynı sorunla geldiğini gördüm” dedi.

Üsküdar Belediyesi yetkilileri ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bizim haciz koyma yetkimiz yok. Biz talepte bulunsak bile yasa gereği emekli maaşına haciz konulamaz” yanıtını verdiler.