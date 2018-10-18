Eski vekil Oya Akgönenç hayatını kaybetti

Kapatılan Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde milletvekilliği yapan, Saadet Partisi Genel Başkan eski Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Oya Akgönenç'in özel bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gördüğü ve bu akşam hayatını kaybettiği öğrenildi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN MESAJ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Oya Akgönenç'e ilişkin bir mesaj yayınladı.

Karamollaoğlu, Twitter'dan "Fazilet ve Saadet Partisi içerisinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan, kıymetli ilim insanı Oya Akgönenç hanımefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.