Ahmet Hakan'dan Devlet Bahçeli'ye yeni şiir önerisi

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



"DEVLET Bahçeli, geçen salı partisinin grup toplantısında Abdurrahim Karakoç’un şu dizelerini okudu:

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“Ellerin yurdunda çiçek açarken / Bizim ile kar geliyor gardaşım / Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? / Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.”

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Afrin Harekâtı’nın coşkusuyla okuduğu şiirde Bahçeli, hudutların kendisine dar geldiğini söylüyordu.

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Eğer Devlet Bey, bu temayı sürdürmek isterse...

Bu salı da Arif Nihat Asya’dan şu şiiri okusun:

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“Şu yakın suların / Kolu neden bükülmez / Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin / Benden doğar, bana dökülmez”.

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