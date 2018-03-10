10 Mart 2018 08:54

Ahmet Hakan'dan Devlet Bahçeli'ye yeni şiir önerisi

Ahmet Hakan'dan Devlet Bahçeli'ye yeni şiir önerisi
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Afrin için şiir okuyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni şiir önerisinde bulundu.
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Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"DEVLET Bahçeli, geçen salı partisinin grup toplantısında Abdurrahim Karakoç’un şu dizelerini okudu:

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“Ellerin yurdunda çiçek açarken / Bizim ile kar geliyor gardaşım / Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? / Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.”

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Afrin Harekâtı’nın coşkusuyla okuduğu şiirde Bahçeli, hudutların kendisine dar geldiğini söylüyordu.

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Eğer Devlet Bey, bu temayı sürdürmek isterse...

Bu salı da Arif Nihat Asya’dan şu şiiri okusun:

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“Şu yakın suların / Kolu neden bükülmez / Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin / Benden doğar, bana dökülmez”.

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