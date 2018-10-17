Şükrü Genç'ten adaylık kararı

Sarıyer Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç'in aday olup olmayacağı ile ilgili merak edilen sorunun yanıtı belli oldu.

Şükrü Genç, 18 Ekim Perşembe günü (yarın) aday adaylığını açıklayacağını duyurdu.

Genç, Büyükdere'de bulunan CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı Binası'nda, saat 11.00'de aday adaylığını açıklayacak.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in adaylık durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Sevgili Dostlar,

Sarıyer'e hizmet sevdasıyla çıktığımız yolumuza aynı kararlılıkla ve aynı heyecanla devam ediyoruz. Sarıyerlilerin güveni ve desteği, paydaşlarımızın iş birlikleri ile ilkleri hayata geçirdik, önemli işleri başardık. Biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var. Barış, huzur ve sevginin kenti Sarıyer için devam diyerek yapacağım aday adaylık başvurum için 18 Ekim Perşembe (Yarın) 11.00'de Büyükdere'de bulunan CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı Binası'nda buluşalım.

Şükrü genç

Sarıyer bld başk