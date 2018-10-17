CHP tabanından ön seçim çağrısı

CHP Kadıköy üyeleri ön seçim talepleri için topladıkları imzaları yarın ilçe başkanlığına teslim edecek.

DENİZ IŞIK - CUMHURİYET / Mart 2019'da yerel seçimleri için partilerin hazırlıkları ve adayları belirleme süreci devam ediyor.

Partide daha önce yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında önseçim yapılması yönünde görüş öne çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada adayların tek bir yöntem ile belirlenmeyeceğini duyurmuştu.

55. madde vurgusu

CHP Kadıköy üyeleri tüzüğün 55. maddesini altını çizerek, " Yerel seçimlerde partimizin göstereceği adayların belirlenmesinde parti içi demokrasinin ve demokratik katılımın en önemli unsuru olan ön seçim yönteminin esas alınması sadece partimiz için değil ülkemiz ve geleceğimiz içinde olmazsa olmazımızdır." açıklamasında bulundu.

"Büyükşehirler önseçim ile kazanıldı"

Önceki yerel seçimlerde büyükşehirlerin önseçim ile kazanıldığını hatırlatan CHP 'li üyeler "Artık üyeler olarak yerel yönetimlerde söz ve karar sahibi olmak istiyoruz." dedi.

İmzalar yarın teslim ediliyor

Üyeler yarın saat 12.00'de ön seçim talepleri için CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'na imzalarını teslim edecekler.