Cemal Mehmethanoğlu'ndan Bayraklı için adaylık başvurusu

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde aday adayı olan iş insanı - avukat CHP'li Cemal Mehmethanoğlu partisinin Bayraklı'da Belediye Başkan adayı olmak için adaylık başvurusunu CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Cemalettin Alper'e yaptı.









AVUKAT CEMAL MEHMETHANOĞLU KİMDİR?



Kısa Özgeçmiş:



1957 Kars doğumlu

Azerbaycan Türkü



38 yıldan beri İzmir'de yaşamakta



Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu.



5 Yıl Avukatlık yaptıktan sonra, ticaret hayatına atıldı.



Önceleri Boran Gayrimenkul Kıymetler Merkezi Ltd. Şti adlı şirketi ile daha sonra ise Cemlak Uluslararası Emlak Organizasyonu Ltd. Şti ile, ticari faaliyetlerini sürdürdü.

Azerbaycan Kültür Merkezi Derneğinin kuruculuğunu ve 5 yıl başkanlığını yaptı.

1996-1997 yılları arasında, FM kanalından yayın yapan, Radyo Boran adlı radyo ile, Azerbaycan Müzikleri yayınladı.

2012 yılında, İnternetten yayın yapan, Can Azerbaycan Televizyonu adıyla bir televizyon kurdu ve www.canaz.tv adresinden 1 yıl süreyle yayın yaptı.