Saray İttifakı'nda 'fındık üreticileri' çatlağı!

Meclis'te gazeteci Cemal Kaşıkçı için verilen önergeyi reddeden AKP'liler bu seferde MHP'nin fındık üreticileriyle ilgili verdiği önergeyi reddetti.

GERÇEK GÜNDEM - Meclis Genel Kurulu'nda MHP'nin fındık üreticilerinin sorunlarıyla ilgili verdiği araştırma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AKP'li vekillerin oyuyla reddedildi.

AKP, Cemal Kaşıkçı için verilen önergeyi reddetti!

AKP'LİLERDEN MHP'NİN ÖNERGESİNE RET



MHP'nin grup önerisine oylamada sadece Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı olan AKP'li vekillerin 'ret' oyu kullanması dikkatlerden kaçmadı. CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'li vekillerin oylamada kabul oyu verdiği görüldü.



TANAL: MHP 'ARAŞTIRILSIN' DEDİ, AKP REDDETTİ



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Saray ittifakında yaşanan 'fındık üreticileri' çatlağına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saray ile MHP arasında ilk çatlak fındık üreticisinin sorunlarının araştırılması üzerinde oldu.MHP araştırılsın dedi Ak parti reddetti." dedi.