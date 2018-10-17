HDP, Ankara'da hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu TBMM’de ‘Ankara’nın Sorunları ve Yerel Seçimler’ konulu bir basın açıklaması düzenledi.

Ankaralıların kente dair yaşadığı sorunları aktaran Kerestecioğlu yaklaşan yerel seçime ilişkin ise, “Bu seçimi ‘imar artışı’ diyenlerle ‘insan ve doğa’ diyenlerin seçimi haline getireceğiz. Muhalif olduğu halde hâlâ imar artışı ile iktidarın ekmeğine yağ sürenlerden olmayacağız. Seçimde imar artışı dışında bir belediyecilik diyenleri Ankara’da aday göstereceğiz ve böyle adaylara da sempati besleyeceğiz, destek vereceğiz” dedi.

‘ANKARALILARA DÜŞEN ASFALT 1.5 TON’

İmar artışına dayalı belediyeciliği tanımlayarak sözlerine başlayan Filiz Kerestecioğlu “Salt imar artışına dayalı belediyecilik ne diye sorduğumda insanlar asfalt ve beton diyorlar. Fakirin yerinden edilip belediyede o arsaya, araziye yüksek bina çıkma, daha çok beton dökme hakkı diyorlar” açıklamasını yaptı. Kerestecioğlu, Ankara’da kişi başına düşen dökülen asfalt sayısına ilişkin, “Bir buçuk ton. Sadece 2013 yılında Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, yaklaşık 7.5 milyon ton asfalt döktüler. Yani ülkede kişi başına düşen buğday çeyrek ton, çimento bir ton ve Ankaralılara düşen asfalt 1.5 ton” ifadelerini kullandı.

‘HAFRİYAT KAMYONLARI ORTALIKTA FİNK ATIYOR’

Kerestecioğlu Ankara’daki belediyelere dair eleştirilerini ise şu sözlerle sıraladı, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin 8 milyar TL, Çankaya Belediyesi’nin 860 milyon TL, Mamak’ın 475 milyon TL, Yenimahalle’nin 460 milyon TL bütçesi var ve bu kadar para ile bu kentin çöpünü ayrıştıramıyor, sokakları çocuklara kapatıyor, hafriyat kamyonları ortalıkta fink atıyor. ASKİ’nin 3 Milyar TL bütçesi var ve aylardır Kızılırmak suyunu musluklara veriyor. EGO’nun 1 milyar TL’lik bütçesi var ve bu bütçe ile kentte ücretsiz toplu taşımaya bile geçilebilir ama belediye otobüsleri dolmuşlar kadar bile yolcu taşımıyor.”

‘YEŞİL ALAN İHTİYACINA KARŞILIK AVM’LERE GİDİN DENİYOR’

Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek’in döneminde yapılanları da eleştiren Kerestecioğlu,”Gökçek’in Ankara’nın önemli tarihi ve kamusal alanlarını parçalama, özelleştirme, tarihsizleştirme projelerine hâlâ son verilmiş değil. Atatürk Orman Çiftliği ve etrafındaki kamu arazilerinin, gar binasının, Eymir Gölü ve çevresinin, Dikmen vadisinin, ODTÜ arazisinin rant üretimi için tahribatı Ankara’nın çevresel, tarihi ve sosyal sürdürülebilirliğine büyük zarar verdi. Kentlilerin ortak, ücretsiz faydalanabildikleri yeşil alan ihtiyacı karşılanmadığı gibi bu alanlar yeniden düzenleme adı altında betonla kaplanıyor. Kentlinin yeşil alan ihtiyacına karşılık da AVM’lere gidin deniyor” diye konuştu.

‘4 KADIN SIĞINAĞI ANKARA İÇİN YETERLİ DEĞİL’

Belediye Kanunu’nun nüfusu 100 bini aşan her belediyenin sığınak açma zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Kerestecioğlu, “Ankara’da yalnızca 4 yerel yönetimin sığınağı ve kadın danışma merkezi bulunuyor. Ankara’daki kadın örgütleri 4 sığınak Ankara için yeterli değildir diyorlar. 2016 yılında insan ticaretine maruz kalmış kadınlara yıllardır hizmet veren Kadın Dayanışma Vakfı Sığınağı bir gecede kapanmak zorunda kaldı. Büyük Şehir Belediyesi Vakıfla olan protokolünü sebepsiz yere, haber vermeden iptal ederek sivil toplumla belediyelerin iş birliğine dair bu önemli örneği de heba etmiş oldu” dedi.

‘BİN 317 MUHTARIN 77’Sİ KADIN’

Ankara’daki bin 317 muhtarın 77’sinin kadın olduğunu,139 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de 14’ünün kadınlardan oluştuğunu aktaran Kerestecioğlu, “HDP olarak kadınsız politikanın sadece asfalt ve beton demek olduğunu görüyoruz. Kadınlar belediyelere geldikçe asfalt ve beton değil, doğanın ve toplumun ihtiyaçları politika olacak. Belediyelerde eşitlik birimleri, mahallelerde kadın komiteleri oluşturarak; mahalle mahalle kadınların ihtiyaçlarını tespit ederek buna göre bir belediye bütçelemesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen, iş kanunundaki kadınlarla ilgili pozitif maddeleri uygulayan, kadınların hijyenik ihtiyaçlarına uygun fiziki yapıyı hazırlayan, kadına yönelik şiddet ve kadın haklarıyla ilgili bilgilendirmeleri gerçekleştiren belediyelere, işletmelere ve kooperatiflere mor bayrak belgesi verilmesi ve mor bayrağı olan işletmelerden düşük vergi alınması için çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BÖYLE ADAYLARA DA SEMPATİ BESLEYECEĞİZ’

Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin ise Kerestecioğlu şunları söyledi, “Bu seçim Ankaralılar için kimin partisinin imar artışı yapacağına karar vereceğimiz bir seçim olmayacak. Biz imar artışı dışında bir belediyecilik için seçimlerde çalışacağız. Bu seçimi ‘imar artışı’ diyenlerle ‘insan ve doğa’ diyenlerin seçimi haline getireceğiz. Bu seçimde, muhalif olduğu halde hala imar artışı ile iktidarın ekmeğine yağ sürenlerden olmayacağız.Bu seçimde imar artışı dışında bir belediyecilik diyenleri Ankara’da aday göstereceğiz ve böyle adaylara da sempati besleyeceğiz, destek vereceğiz. Bu konuda çalışmamıza başladık. Her yerde olduğu gibi Ankara’da da,HDP halktır belediyeleri de halka açıyoruz anlayışıyla yerel seçimlerde iddiamızı ortaya koyacağız. İktidar ne kadar tekçilik diyorsa biz de bir o kadar yerellik diyoruz. Ve yerel olan sizsiniz sevgili Ankaralılar, umut sizde ve projelerimizin buluşmasında.”