Hayri Türkyılmaz 'yeniden Mudanya' dedi 

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde “kaldığımız yerden hizmete devam” açıklamasını yaptı. İkinci dönem için resmi başvurusunu yapan Hayri Türkyılmaz’ı CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nda eşi Gülbahar Türkyılmaz, İl Başkan Yardımcısı İlhan Ekinci, partilileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin ve akademik odaların temsilcileri, milletvekili adayları yalnız bırakmadı. Başkan Türkyılmaz’ın basın açıklamasına çok sayıda Mudanyalı ilgi gösterirken, ilçe başkanlığına sığmayan kalabalık, bina dışına taştı.

Türkyılmaz, göreve başlarken Mudanyalılara 100 proje için verdiği sözü hatırlatarak, “6 Ekim 2013’te önseçim yapılmıştı. O gün, CHP belediye başkan adayını değil, Mudanya belediye başkanını seçti demiştim. Bu anlayış halen devam ediyor. 30 Mart 2014 akşamına kadar çok sevdiğim partimin başkan adayıydım. Sonuçlar açıklandıktan sonra bütün Mudanya’nın belediye başkanı olacağım dedim, kimseyi ötekileştirmedim. Adaleti, hakkı, hukuku koruyarak bugünlere geldik. Her zaman söylediğim gibi 30 Mart 2014’te Mudanya’da temiz, dürüst ve ahlaklı belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstermek için bir güneş doğdu. Ben 30 Mart 2014’ten sonra tüm Mudanya’nın başkanı oldum. O gün, tüm Mudanyalı hemşerilerime ‘Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak’ sözünü vermiştim. 30 Mart 2014’te gururla diktiğimiz CHP bayrağını bir daha indirmemek üzere görev yaptık, görev yapmaya da devam edeceğiz. Mudanyalılar o zamanki seçimlerde sözünü ettiğim 100 projeyi iki dönemde gerçekleştirebilmem için beni başkan seçti. Mudanya için onlarca hedefimizi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Sizlerin başını öne eğdirmemiş, her zaman gurur duyacağınız bir belediye başkanı olarak görev yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Şimdi ise Mudanya’da kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Mutlu bir Mudanya’yı yaratmak için daha çok işimiz var. Yeniden Mudanya kazanacak” diye konuştu.

“Önemli Olan Koltuk Değil Gönüller”

30 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 41,1 oy oranıyla başkan seçilen Türkyılmaz, “Mudanya’da önemli olan koltuğu değil, gönülleri kazanmaktı. Mudanyalılar hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğin, yandaş değil, paydaşlığın ne olduğunu artık biliyor. Hırsızın, haraminin, rant belediyeciliğinin kökünü kazıdık. Mudanya’nın hak ettiği temiz, hem de tertemiz bir belediyecilikle yönetilebileceğini gösterdik. İlk iş olarak makam odamızın kapısını söktürdük. Her gün mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Mudanyalılarla bir araya geldik. Belediyecilikte yeni bir halkla ilişkiler modeli oluşturarak pek çok projeyi hayata geçirdik. Proje demokrasisi kavramının altını doldurduk. Geldiğimiz süreçte Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Anne ve bebek sağlığına hizmet veren, düzenli kontrollerini yapan Uğur Böceği projemiz, 2 bin 300 kişiye yardım elini uzatan, Mudanya’nın manevi evlatları Zeytindalı projemiz var. Biz, sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağının örneklerini verdik. Halk bu hizmetlerin devamını istiyor. Biz de bunun için varız. Söz verdiğim 100 projenin tamamını hayata geçirip, benden sonra gelecek genç başkanlara tertemiz belediyeciliği miras bırakacağım” dedi.