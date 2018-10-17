Kılıçdaroğlu 29 Ekim'de hangi kentte olacak?

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA) CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, programın netleşmesi halinde bunu paylaşacaklarını belirtti. Öte yandan Yücel, gelecek hafta içerisinde bir kez daha Ankara'ya gideceğini kaydetti.

Genel merkez ile öncelikle CHP'nin kaybettiği 8 ilçe için görüşeceğini anımsatan Yücel, "Aday adaylık süresi bitsin, bu ilçeler için gelen bütün başvuruları genel merkeze ileteceğiz. Hangi ilçede kaç kişinin aday adayı olduğunu görelim. Ondan sonra hangi ilçelerde hangi seçim yönteminin belirleneceğine karar verilecek" dedi.