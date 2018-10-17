Emeklilikte yaşa takılanları eleştiren Erdoğan kaç yaşında emekli oldu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında emeklilik yaşının düşürülmesi talebinde bulunan yurttaşları eleştirmiş ve “38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı?” demişti. Bu sözleri sarf eden Erdoğan 46 yaşından bu yana emekli maaşı alıyor.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin konuyu attığı tweet ile gündeme getirdi. Tekin, "Erdoğan 46 yaşında emekli oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar, primlerini ödemiş, yasa nedeniyle emekli olamamış mağdurlardır." diye yazdı.

46 YAŞINDA SSK'DAN EMEKLİ OLDU

Erdoğan, 1974 yılında 8769650 sigorta sicil numarasıyla SSK’lı olarak işe başladı. 3 Mart 2000’de emeklilik başvurusu yapan Erdoğan, 1 Nisan 2000’den itibaren, yani 46 yaşında emekli maaşı almaya başladı.

52 YAŞINDA EMEKLİ SANDIĞI'NDAN EMEKLİ OLDU

Ardından milletvekili ve Başbakan olan Erdoğan, emekliliğini dondurduktan 2 yıl sonra ise Emekli Sandığı’na yaşlılık maaşı talebinde bulundu. Erdoğan 2006’da, yani 52 yaşından itibaren de Emekli Sandığı’nın 1. derece 4. kademesinden emekli oldu.