Gürol Türkmentepe aday adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Örgütüne, dosya teslimine aile üyeleriyle giderek başvurusunu tamamlayan Gürol Türkmentepe resmen Foça Belediye Başkan aday adayı odu.

Foça'nın en güçlü aday adaylarından Gürol Türkmentepe, benim en büyük şansım olan eşimin doğum gününde bu kutlu göreve talip oldum diyerek yola çıktı.

Foça Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve ilçe yöneticilerinin hazır bulunduğu doya tesliminde Türkmentepe,"Üyesi olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev bilinciyle Foça’mıza aday adaylığımı açıklıyorum. Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Foça'ya taze bir kan gerek. Bu nedenle Foça Belediye Başkanlığına talibim" diye konuştu.



'FOÇA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR KENT OLACAK'



Çalışkanlığı ile dikkat çeken Türkmentepe, "Belediye Başkanı olduğum takdirde Foça'nın adını Türkiye'de duymamış tek bir insan kalmayacak, bu kadar net konuşuyorum. Öyle önemli projelere imza atacağız ki Foça parmakla gösterilir olacak. Ben çalışmaktan yorulmam. Çalışmaktan yorulmayacak taze, uzman bir ekiple birlikte Foça'yı marka bir kent yapacağız. Foça, gençlerimiz için umut vaat eden bir kent olacak. Onların hayallerindeki yaşamı Foça’da kuracağız. Tarımsal kalkınmadan truzime kadar çok önemli projelere imza atacağız. Kadınlar, gençler ve çocuklarımızı önceleyen projeler ile geliyoruz. Kadın ve genç istihdamı sağlamanın yanında gençler için sanat ve spor faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri alanlar yaratacağız" diye konuştu.



"FOÇA'YA DAHA ETKİLİ DAHA BÜYÜK HİZMETLER YAPABİLMEK İÇİN YOLA

ÇIKTIM'



Türkmentepe doğma büyüme Foçalı olduğunu belirterek, "Gerenköylüyüm ve her zaman Gerenköylülüğüm ile gurur duydum. Her zaman her durumda Foça'ya hizmet ettim. Aday adaylığım ile Foça'ya daha etkili ve daha büyük hizmetler yapabilmek için yola çıktım. İzmir'in gözbebeği Foça'yı hep birlikte en iyi yapmak için çalışacağız"dedi. Gürol Türkmentepe dosya teslimi sonrası aylık yeğeni Rüzgar Turan'a Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taktı.