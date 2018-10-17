Güzelbahçe'de üç aday adayından ortak karar

Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe Belediye başkanlığı adaylığı konusunda kulislerde isimleri geçen Alpay Kandemir ile Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Eşgüdüm Başkanı Mustafa Gürkan'ın bir araya geldi.

İYİ Haber Merkezi'nin iddiasına göre aday adayları CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır'ın çağrısıyla buluştu. Bayır'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday adaylarının bir araya gelmesi, birlikte çalışma kültürüyle hareket etmesi, birlik ve dayanışma içerisinde olmaları, kimseyi küstürmeden, herkesi kucaklayarak adayların belirlenmesi hususunda görüşlerini paylaştığı bildirildi.

Son gelişmeler üzerine İyi Haber Merkezi'ne konuşan Mustafa Gürkan şunları söyledi:

Chp İzmir Milletvekili Sayın Tacettin Bayır'ın çağrısı ve çabalarıyla, diğer aday adaylarıyla bir araya geldik. Güzelbahçe'de umut olabilmek ve güçlü bir alternatif yaratmak amacıyla sayın Alpay Kandemir'i "UZLAŞI" adayı olarak çıkarmaya karar verdik. Genel Başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Chp Genel başkan yardımcısı Seyit Torun başta olmak üzere genel merkez yöneticilerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, CHP'nin dürüst ve çalışkan milletvekili Tacettin Bayır'ın birleştirici, yapıcı ve pozitif rolü sayesinde, Güzelbahçe'de yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bu "UZLAŞMA" kararını almış bulunuyoruz.

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ...

Güzelbahçe'de artık, çok sesliliği ve çoğulculuğu hakim kılmak istiyoruz. Güzelbahçe'ye dair hayalleri olan, kendini ifade etmek isteyen herkesi kucaklayan bir şemsiye oluşturmak üzere, 3 aday adayı olarak Alpay Kandemir, Cem Yıldırım ve ben Mustafa Gürkan, bir aradayız. Bu uzlaşmayla umudu büyütmenin fitilini ateşledik. Birleşe birleşe kazanacağız!

ÇOĞULCU BiR ANLAYIŞ İÇERİSİNDEYİZ

Bu oluşum içerisinde sadece aday adayları yok... Bu oluşum, Güzelbahçe'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kadın grupları, esnaflar, gençler, işsizler, emekliler, engelliler, belediye ve diğer kamu çalışanları, hemşeri dernekleri, CHP'ye hizmet etmiş eski meclis üyeleri, eski ilçe başkanları ve diğer parti büyükleri, Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe örgütüne kayıtlı üyeleri içinde barındıran, Güzelbahçe'nin tüm bileşenlerini temsil eden, katılımcı ve güçlü bir harekettir. Güzelbahçe için söylenecek bir çift sözüm var diyen demokrat, duyarlı herkese, bu hareketin kapıları açıktır.

ÇALMADAN GİR, SORMADAN OTUR...

Yarın (perşembe) saat 16.00'da Güzelbahçe ilçe başkanlığına başvurumuzu yapacağız.

ALPAY KANDEMİR KİMDİR?

1967 yılında balıkçı bir ailenin çocuğu olarak Güzelbahçe'de doğan Kandemir, yerel yönetimler üzerine üniversite eğitimi almıştır. Güzelbahçe Belediye Spor'un 9,5 yıl başkanlığını yapan Kandemir, 2 dönemdir Güzelbahçe belediye meclis üyeliği görevini sürdürmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunan Kandemir, İzmir Ticaret Odasına da kayıtlıdır. Ticaretle meşgul olan Kandemir, Güzelbahçe Limanındaki Gemi Restoranın 25 yıldır işletmeciliğini yürütmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu bulunan Kandemir, iyi derecede ingilizce bilmektedir.