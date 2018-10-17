Özdemir'den Eyüp'te aday adaylığı açıklaması

Cemal Özdemir bu pazar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayacak.

Elektrik mühendisi ve CHP eski İl Başkanı Cemal Özdemir Eyüpsultan Belediye Başkanı Aday adayı oldu.

Cemal Özdemir'in dosyasını CHP'ye teslim etti. Özdemir yaptığı açıklamada “Eyüpsultan’da sosyal demokrat belediyeciliği getirmek için aday adaylığına başvurdum. Pazar günü Saat 14:00’da ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm Eyüplüleri ve partili yol arkadaşlarımı basın açıklamamda yanımda görmekten mutlu olurum. Artık Eyüpsultan'da CHP vakti geldi” dedi.

Özdemir 21 Ekim saat 14:00'de CHP Eyüpsultan ilçe Başkanlığı'nda aday adaylığını açıklayacak.

CEMAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Sivas Divriği doğumlu, evli, 2 çocuk babasıdır. 17 yıldır Göktürk Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Elektrik Mühendisi olup özel sektör ve kamuda yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 1993-1994 yılarrında SHP ilçe başkanlığı, 2001 yılında CHP Beşiktaşs ilçe Başkanlığı yapmıştır. 2001-2002 yıllarında CHP İl Başkanlığı görevini yapmıştır. Birçok STK üyesi olup Evrensel Temel Gelir konusunda dünyadaki gelişmeleri takip etmektedir. Şu an değerleme konusunda faaliyette olan ortağı olduğu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.